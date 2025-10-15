Europa se enfrenta a una guerra híbrida: así es la antena de dos metros que lo ve todo

Sandra Mir Madrid, 15 OCT 2025 - 18:36h.

En Madrid se encuentra una antena capaz de descifrar la información que envían los satélites.

En los tiempos de guerra híbrida que corren, con Europa diseñando un escudo antidrones, se ha creado una herramienta fundamental en materia de defensa: el uso y control de satélites. En la teoría suena muy bien pero.. ¿Qué hacen exactamente en la práctica?

En Madrid se encuentra una antena capaz de descifrar la información que envían los satélites. Hasta allí se ha desplazado Sandra Mir para mostrar cómo funciona esta tecnología.

Esta herramienta funciona gracias a un gran cerebro tecnológico que, con un preciso movimiento de diez segundos, va rastreando y monitorizando el satélite correspondiente en cada momento.

Álvaro Sánchez, CEO de la empresa Integrasys —especializada en el sector espacial y de defensa—, explica cómo, a través de una pantalla, se puede visualizar la posición de los distintos satélites operativos de los que dispone Elon Musk. Las imágenes que se muestran pertenecen únicamente a la red Starlink, de acceso público y destinada a telecomunicaciones. La antena es capaz de captar señales, tanto de voz como de datos.

Además, hay otra pantalla que muestra las diferentes señales mediante colores, entonces se elabora la estimación de todos los parámetros para que un tercero pueda acceder al contenido, el cual es exclusivo para él. El cliente tiene acceso a los satélites de defensa, cruciales en un contexto bélico, además de a los de comunicaciones.

Dentro del territorio de España, una de las zonas que más se monitoriza es el estrecho de Gibraltar. Cuando se obtienen muchos datos en una única zona y en un tiempo reducido significa que está pasando algo: desde presencia de narcolanchas hasta de pateras.

Pero hay una pregunta esencial... ¿Quién es el cliente? Álvaro Sánchez nos da una información reducida: un individuo americano que suministra la información recopilada al Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Lo que implica que pueden saber todo lo que ocurre en tiempo real en la mayoría de partes del mundo gracias a una antena de a penas dos metros y medio de diámetro.