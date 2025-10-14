Gaza renace entre los escombros: los vídeos de su reconstrucción en redes sociales

Sandra Mir 14 OCT 2025 - 18:30h.

El regreso de miles de gazatíes a sus casas, o lo que queda de ellas, está poniendo a prueba el espíritu de superación de los palestinos.

El regreso de miles de gazatíes a sus casas, o lo que queda de ellas, está poniendo a prueba el espíritu de superación de los palestinos. Algunos han convertido el desescombro y la limpieza de sus hogares en vídeos que se están haciendo virales en las redes.

No les queda otra que tomárselo con optimismo aunque los escombros no desaparecen gracias a un efecto de montaje. El acelerado de imagen no resta horas de trabajo. Volver a disfrutar de sus vistas volver a cocinar la comida que les ha faltado. En el fondo, crear nuevas vidas en medio de la devastación. Es trabajo y más trabajo, es la recompensa del esfuerzo: construir sobre la destrucción, planear sus estancias, para el futuro. Hospitales que vuelven a ser eso, hospitales.

Y así han creado decenas de videos llenos de música que alienta a la esperanza y con sutiles toques de humor para arrancarnos una sonrisa en un lugar que lo único que nos provoca son lágrimas.