Washington DCSe cumplen 20 años desde que el MIT, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets, elaboró el test de inteligencia más corto del mundo. Consta de tres preguntas a resolver en cinco minutos y solo el 17% de la población contesta bien las tres. Sandra Mir informa en el vídeo de cómo las responde la calle y comenta con expertas psicólogas por qué es tan común contestarlas mal.

Las cuestiones sirven para medir una parte concreta de la inteligencia y no funcionan como un detector real de coeficiente intelectual. Pero sí pueden ser útiles para saber qué cerebros son más ágiles. Se centran en la capacidad de razonamiento:

La primera pregunta: ' Un bate y una pelota cuestan 1,10 euros en total. El bate cuesta un euro más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?'. La mayoría tira por lo que primero se viene a la mente: "El bate, un euro, y la pelota 10 céntimos", pero no están en lo cierto.

en total. El bate cuesta un euro más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?'. La mayoría tira por lo que primero se viene a la mente: "El bate, un euro, y la pelota 10 céntimos", pero no están en lo cierto. La segunda es algo más complicada pero la respuesta más común suele ser igual de impulsiva: 'Si cinco máquinas tardan cinco minutos en fabricar cinco objetos , ¿Cuánto tiempo tardarían 100 máquinas en fabricar 100 objetos?'. Entre los españoles hay variedad de resultados: "100 minutos", asegura uno. "100 máquinas y 100 objeto... un minuto", aventura otro. Un tercero concluye: "Cinco minutos también".

, ¿Cuánto tiempo tardarían 100 máquinas en fabricar 100 objetos?'. Entre los españoles hay variedad de resultados: "100 minutos", asegura uno. "100 máquinas y 100 objeto... un minuto", aventura otro. Un tercero concluye: "Cinco minutos también". Queda la tercera: 'En un lago hay un parche de nenúfares. Cada día el parche duplica su tamaño. Si tarda 48 días en cubrir todo el lago, ¿en cuántos días cubrirá la mitad del lago?' Es la que más polémica genera, sobre todo entre 24 y 47 días.

La explicación psicológica

La psicóloga Blanca Fernández destapa qué validez tiene esta prueba y por qué apenas nadie da con las soluciones correctas. "Somos muy impulsivos", asegura. "Siempre pensamos que vamos a ser más inteligentes cuanto antes respondamos a las preguntas porque así parecemos mucho más ágiles mentalmente".

Se trata de un test de razonamiento más que de un test de inteligencia. "Mide una aptitud de la inteligencia, que en este caso sería el razonamiento, pero no mide todo el cociente intelectual", apunta la psicóloga. El tener que responderlo de forma inmediata también influye: "Podemos tener un razonamiento con tiempo muy bueno y sin problema, pero al tener que responder de manera más impulsiva nos equivocamos".

Las soluciones: solo el 17% acierta tres de tres

Pero entre los entrevistados hay alguien que sí ha dado con las respuestas correctas. Dani pertenece al 17%. Después de reflexionar, concluye que en la primera pregunta "el bate tiene un precio de 1,05 y la pelota 0,05", costando así uno un euro más que el otro y sumando los 1,10.

Segunda pregunta: si cada máquina fabrica un objeto en cinco minutos, sean las que sean "tardarán cinco minutos también", apunta. Sucederá siempre que el número de objetos sea igual al de máquinas.

Y queda la tercera: "Si va de mitad en mitad, 47 días", asegura. La clave está en que si conocemos que cada día avanza el doble, sabemos que hacia atrás recortaríamos la mitad.