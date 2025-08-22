El conductor del camión alcanzado por las llamas tuvo que ser evacuado con heridas

La lucha contra los fuegos está siendo titánica también en Portugal y con momentos de extrema tensión y peligro. Un cambio brusco de viento ha sorprendido a tres bomberos que han tenido que correr para no ser alcanzados de lleno por las llamas.

El retén se encontraba en plana lucha contra las llamas cuando un cambio brusco y repentino de viento les sorprende y crece el peligro. Los tres tienen que huir para que las llamas no les alcancen. Las mismas que en apenas pocos segundos engullen el camión con el que han llegado al lugar.

Herido el conductor del camión

Las imágenes muestran entre el humo a uno de los bomberos que yace en el suelo. Ha resultado herido de gravedad y es evacuado en un helicóptero medicalizado. Las autoridades lo identifican como el conductor del camión.

Se trata de unas angustiosas imágenes grabadas en Valverde, Portugal, en uno de los incendios forestales que arrasan varias partes del país. Los vecinos afectados aseguran que nunca había visto un incendio forestal como este.