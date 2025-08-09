Donald Trump ha anunciado que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la próxima semana en el estado de Alaska

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, critica que se deje de lado a Kiev en negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la próxima semana en el estado de Alaska, unas horas después de decir que preveía un encuentro "muy pronto" y que este se celebraría en un lugar "muy popular por muchas razones".

"La tan esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención", ha confirmado el mandatario estadounidense en un escueto mensaje compartido en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

Por su parte, las autoridades rusas han confirmado la fecha y lugar del "tan importante" encuentro, decisión que han calificado como "lógica".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha insistido este sábado en que no cederá territorio ucraniano a Moscú y ha criticado que se deje de lado a Kiev en el proceso de negociaciones de paz para poner fin al conflicto después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya anunciado que se reunirá la próxima semana con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en el estado de Alaska.

"Los ucranianos no regalarán sus tierras al ocupante", ha subrayado durante un discurso en el que ha asegurado que "la respuesta a la cuestión territorial ya está en la Constitución de Ucrania" y que Kiev "no recompensará a Rusia" por haber iniciado la agresión contra su país.

Zelenski ha afirmado que está dispuesto a colaborar con Trump, así como con el resto de socios europeos, para lograr "una paz real y duradera que no se derrumbe por los deseos de Moscú", si bien ha criticado la reunión por no contar con la presencia ucraniana.