Los ÁngelesEn Los Ángeles se ha vivido la cuarta noche de protestas pese a las prohibiciones y el despliegue militar. A pesar de la rotunda posición del gobernador de California Gavin Newsom, Donald Trump ha sumado 700 marines a los 2.000 guardias nacionales. Según informa Sara Canals y Cristina Herráez, los militares ya están en el terreno. El magnate se añade un nuevo enemigo tras la guerra abierta que mantiene con Elon Musk.

Trump redobla su ofensiva e intensifica los ataques contra el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Ayer, el presidente estadounidense dijo estar a favor de arrestarle por incompetente. Newsom no se ha quedado de brazos cruzados y ayer pasó de los ataques a la acción. Trump ha asegurado que si no llega a mandar a las tropas, la ciudad hubiese quedado "reducida a cenizas" ante la labor "incompetente" de la alcaldesa.

"Sólo están luchando por mantener a sus familias unidas”, lamenta una joven

El gobernador de California ha interpuesto una primera demanda contra la Casa Blanca por haber desplegado a la Guardia Nacional sin su consentimiento y hoy ha amenazado con una segunda demanda por el envío de marines. Así, ha enviado más efectivos de la Policía para lidiar con las protestas y ha llamado a Trump “presidente dictatorial”. Newsom ha denunciado que sus acciones son dignas y propias de un régimen autoritario.

Los efectivos de la Guardia Nacional custodian el Centro Federal, donde permanecen los migrantes capturados en las redadas masivas de los últimos días. Fuera, los manifestantes gritan y muestran pancartas contra el servicio de control de inmigración, el ICE. “Se me llenan los ojos de lágrimas al ver tanto amor. Solo están luchando por mantener a sus familias unidas”, ha explicado una joven de 16 años.

“Que me detenga, pero que deje a las niñas migrantes en paz”, según el gobernador de California

Las protestas son menos violentas que en los últimos días, pero no aplacan la guerra política desatada entre Trump y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. A pesar de las demandas en su contra y de las dudas legales, el presidente está decidido a aumentar la presencia del Ejército sin la aprobación del Gobierno californiano.

Trump ha mandado a otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y a 700 marines y amenaza con detener a Newsom. El magnate lo ha tachado de incompetente pero el gobernador de California no se ha callado: “Que me detenga, pero que deje a las niñas migrantes en paz”. Newson ha advertido que el demócrata podrá extender su abuso de poder a cualquier parte del país.

Más de 150 detenidos durante las protestas violentas de estos días

Pero estas manifestaciones se están extendiendo a otros Estados. Todo comenzó en Los Ángeles, en California, pero ahora las protestas están llegando a San Francisco (California), Nueva York, a Austin y Dallas, en el Estado de Texas. De momento, hay 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de de California, a los que Trump suma ahora otros 1.700 soldados de la Brigada de Infantería y los 700 marines.

Un dispositivo de más de 4.000 soldados que según el Gobernador de California solo sirve para echar más leña al fuego. En Los Ángeles ya hay más de 150 detenidos por las protestas violentas de estos días y así se puede ver en los vídeos que circulan en las redes. Un ejemplo de lo que se está viviendo allí se puede ver en unas imágenes donde aparece un ciber track con una bandera mexicana y mensajes en los que se acuerdan de los agentes de antiinmigración hace trompos mientras le jalean. Entusiasmo que se ha extendido a otros lugares como Sacramento, donde las protestas han sido pacíficas.

Muchos aprovechan las protestas para robar en un Apple Store o tiendas de deporte

En Santa Ana, los agentes avanzan en una calle semidesierta a través del humo y en un parking detienen a varios manifestantes aislados. En Dallas, los números son algo menos impactantes, pero a medida que baja la luz del sol se calientan los ánimos. La situación acaba en un muro de agentes frente a unos manifestantes a la luz de la luna.

La noche también provoca algunos disturbios en San Francisco. Como suele pasar en estos incidentes, muchos intentan sacar provecho robando. Un guarda de seguridad de esta tienda de deportes solo puede mirar cómo se llevan los productos. Misma situación en un restaurante de sushi en Los Ángeles. Noche de rebajas forzosas también en una Apple Store de Los Ángeles.

A un señor inmigrante de la zona no le parece bien que haya saqueos y tampoco que se despliegue semejante fuerza militar: "Es todo un show, nos hicimos cargo en protestas anteriores en el terremoto y ahora intentan hacer ver que no podemos y podemos". Sólo en las protestas de Los Ángeles se han disparado 700 cartuchos no letales, además de gas, pimienta, granadas aturdidoras y de humo.