La doctora estaba trabajando en el Hospital Nasser cuando recibió la noticia de la muerte de sus hijos

La ONU califica de "terrorífica" la situación en Gaza y Pedro Sánchez pide a Israel que detenga la operación militar

Los bombardeos israelíes siguen masacrando a la población de la Franja de Gaza. Durante este fin de semana alrededor de un centenar de personas han sido asesinadas, entre ellas, muchos niños, como los nueve hijos de la doctora Alaa Najjar, tal y como informa en el vídeo Aurelio Mejía.

La doctora estaba trabajando en el Hospital Nasser cuando recibió la noticia de la muerte de sus hijos. De pronto, se encontró con sus cuerpos calcinados frente a ella.

"La esposa de mi tío, la doctora Alaa, es pediatra. Ella trabaja con niños, y de golpe se encontró con sus hijas y sus hijos muertos entre sus manos”, cuenta Samah Al-Najjar, la sobrina del médico palestino Hamdi Yahya Najjar, el padre de los niños, que se encuentra en estado crítico.

Solo uno de los niños salió con vida

Un avión israelí bombardeó su casa en Jan Yunis el viernes cuando Hamdi Yahya Najjar estaba dentro junto a sus diez hijos. Solo consiguieron sacar con vida a uno de los pequeños, de 11 años.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, confirmaron la muerte de los demás: Yahya Hamdi Najjar (12 años), Eve Hamdi Najjar (9 años), Rival Hamdi Najjar (5 años), Sadín Hamdi Najjar (3 años), Rakan Hamdi Najjar (10 años), Raslan Hamdi Najjar (7 años), Gebran Hamdi Najjar (8 años), Luqman Hamdi Najjar (2 años) y Sidar Hamdi Najjar (de menos de un año).

Dos de los cadáveres de los niños aún se encuentran bajo los escombros. El resto fueron llevados al hospital.

"Uno de los trabajadores de la Defensa Civil me entregó uno de los cuerpos. La doctora Alaa, que estaba de pie a mi lado, lo reconoció y me dijo: ‘Esta es Rival, dámela’. Fíjate en su instinto de madre, como si su hija aún estuviera viva, me pidió tenerla en sus brazos. Es pediatra. Pero la reacción de su subconsciente fue querer abrazar a su hija, olvidando que su hija estaba quemada frente a sus ojos", cuenta el hermano de Hamdi.

La tragedia de la doctora Alaa, solo es una más entre decenas de miles. En cada rincón del Hospital Nasser se puede encontrar una de ellas.

“Mi madre estaba lavando platos cuando empezó el bombardeo. Salió volando, se estrelló contra la pared y se lastimó el hombro y la cabeza”, cuenta la joven Hasnaa Abu Shaqra.

Un niño de 4 años muerto por inanición

Pero no solo las bombas matan a los gazatíes, también el hambre. Según fuentes controladas por Hamas esta mañana ha muerto un niño de 4 años por inanición.

Más de 400 camiones ayuda humanitaria han entrado en Gaza desde el pasado lunes, pero Naciones Unidas insiste en que se necesitan entre 500 y 600 camiones cada día para paliar la hambruna que se cierne sobre la Franja después de 80 días del bloqueo israelí a la entrada de alimento y medicinas.

Mientras tanto, continúa la reinvasión terrestre de Gaza por parte del Ejército Israelí, la llamada operación carros de Gedeón, para liberar a los rehenes y acabar con los terroristas de Hamás.