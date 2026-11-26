Los motivos por los que Sánchez y Zapatero habrían ordenado a José Bono irrumpir en campaña y atacar a Felipe González
Isaac Blasco, subdirector de 'Vozpopuli', ha dado más detalles en ‘Todo es mentira’ sobre esta información que han publicado
Tomás Gómez defiende a Felipe González tras su rifirrafe con José Bono y señala a Sánchez: “Está intentando fraccionar el PSOE de verdad"
'Vozpopuli' ha publicado que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero estarían detrás de que José Bono haya irrumpido en campaña para proteger al 'clan' y del enfrentamiento de los últimos días con Felipe González, algo de lo que Isaac Blasco, subdirector de este medio, ha dado más detalles en ‘Todo es mentira’, asegurando que es algo que se ha podido confirmar en fuentes cercanas, tanto a la cúpula del PSOE y al comité de campaña del candidato Sánchez y en el entorno del propio Zapatero".
"Esto es una acción concertada en la que un Sánchez con muy pocas alternativas acoge de buen grado la sugerencia que hace el propio Zapatero de rescatar la figura de José Bono por diversas razones", ha explicado Isaac Blasco, explicando estas razones: "Zapatero y Bono tienen unas trayectorias, después de abandonar la política, muy parecidas. Han compartido asesorías empresariales en Madrid en el mismo espacio y en el mismo tiempo".
El que ha contado los motivos de la consigna de atacar a Felipe González, lo que asegura que no es un movimiento casual ni azaroso y que tiene un porqué: "Se explica en un doble termino, por una parte en términos de interés orgánico o político por parte de Sánchez, se está buscando un responsable ante una eventual debacle electoral este próximo domingo en el Partido Socialista y atacar al ala socialdemócrata que representa el expresidente del Gobierno, Felipe González, es un recurso facilón, pero muy efectivo a la última movilización que se pretende de la militancia. Y luego hay un factor que para mí es el más espinoso que es el factor de la protección, lo digo entre muchas comillas pero con todas las letras, José Bono tiene un panorama futuro complicado con respecto a explicar su incremento patrimonial, tiene actividades compartidas con Zapatero al otro lado del Atlántico y forma parte de ese grupo duro del PSOE que ha desarrollado un poder oficioso en la sombra, pero que marca mucha influencia dentro de ese partido".
Isaac Blasco, en 'TEM': "Pedro Sánchez está completamente solo"
Como también ha explicado el porqué de la petición a Bono de que irrumpa en campaña para defender al 'clan', ¿a quién se refiere?: "Me estoy refiriendo a Zapatero y a un ecosistema permanente adherido a la parte menos vistosa o visible del partido en la que siempre han estado personas como Óscar López o Antonio Hernando. Es ese poder en la sombra que ha venido influyendo en las sucesivas etapas en las que se ha dividido el Sanchismo. Hay que tener en cuenta que ahora Pedro Sánchez está completamente solo, la dimisión de Óscar Puente ha dejado fuera un peón estratégico muy importante".
"El propio Zapatero en 2023 fue determinante en facilitar que Sánchez pudiera continuar al frente del Gobierno de este país y ahora Zapatero está ejerciendo un papel de bastante relevancia, mucho más discreto, pero la idea que está trasladando el candidato socialista sobre que Zapatero tiene una relación muy fluida con Sánchez no ha pasado jamás, las relaciones entre ellos se pueden definir como una conjunción de intereses recíprocos. Sánchez sabía que necesitaba reemplazar la figura socialdemócrata de Felipe González por alguien más adecuado a sus intereses como es Zapatero y así lo vendió a la militancia, cuando aflora su imputación para Sánchez queda a la intemperie. El señuelo de Bono viene por ahí", ha dicho para terminar.