Pilar Rahola adelanta cuáles serán los planes de Carles Puigdemont tras anunciar su regreso a España para el próximo 12 de diciembre

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Después de 9 años fuera del país, Carles Puigdemont ha anunciado en su comparecencia desde Bruselas su regreso a España para el próximo 12 de diciembre. Un retorno al que se ha referido como una "victoria" frente al Estado español, asegurando que volverá "sin pedir perdón ni permiso". En 'Todo es mentira', Risto Mejide reacciona a la vuelta del presidente de Junts.

Tras conocer finalmente la fecha del regreso de Puigdemont, el programa ha comenzado su emisión recibiendo con todos los honores a la periodista y exdiputada catalana, Pilar Rahola, quien se ha mostrado muy contenta por este anuncio, que asegura que ya conocía desde hace un par de días:

"Estamos contentos. Ha sido muy duro, desde el punto de vista personal, sobre todo de los amigos que han estado en esa situación. Ha sido muy duro para él. Para Puigdemont era muy importante poder pasar estas navidades en casa. Estamos felices", ha dicho la periodista en el plató de 'TEM'.

Risto Mejide reacciona al regreso de Puigdemont

Pilar Rahola ha recalcado la importancia que tiene para Carles Puigdemont haber conseguido regresar, como él mismo dice, "sin pedir disculpas ni perdón": "He llegado hasta aquí y he ganado", ha dicho la periodista sobre la sensación que tiene el presidente de Junts sobre su vuelta a España.

Tras las palabras de la colaboradora, Risto Mejide ha tirado de humor al comentar lo feliz que se encontraba Puigdemont de poder volver a nuestro país: "Es increíble que un independentista catalán se ponga contento por volver a España". A lo que Pilar Rahola le ha contestado: "Él vuelve a Cataluña".

Pilar Rahola ha hablado además sobre los planes que tendría Carles Puigdemont tras su regreso: "Hace días se prepara un acto importante en el Parlament. Va a ser un acto solemne, esperemos que multitudinario, pero en cualquier caso masivo". También ha adelantado que habrá una conferencia donde "explicará hacia donde orienta la estrategia política".