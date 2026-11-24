Luis Sáenz de Tejada se pronuncia en 'TEM' tras la declaración de Cintia Rocho, que asegura que el exjuez le propuso "eliminar" a la jueza Biedma

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Cintia Rocho ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que le propusieron "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma en plena investigación del caso del hermano de Pedro Sánchez, señalando directamente al exjuez Luis Sáenz de Tejada como la persona que le realizó dicha propuesta. En 'Todo es mentira', el exmagistrado responde.

Sáenz de Tejada ha negado en todo momento haber tenido contacto con Cintia Rocho: "La vinculación de la señora Cintia Rocho conmigo, no lo digo yo lo dice la causa judicial, es el contacto a través de dos perfiles de Facebook. Tal como les dije, esos perfiles están perfectamente identificados tanto por Policía Nacional como por resoluciones judiciales. Los titulares de esos perfiles están imputados por llevar acabo actos contra algunos jueces de Badajoz".

Unos perfiles de los que se desvincula por completo: "Están identificados e imputados y no soy yo": "Jamás he hablado ni he contactado con ella", ha dicho con firmeza el exmagistrado. Sobre la llamada que, según Cintia Rocho, tuvo con Sáez de Tejada, este ha señalado la falta de pruebas: "No son mis perfiles, dice que le habla el perfil de Facebook y no tiene ni un registro ni el número..."

Risto Mejide confronta a Sáenz de Tejada tras anunciar acciones legales contra 'TEM'

Tras escucharlo, Risto Mejide le ha preguntado a Luis Sáenz de Tejada sobre el interés que cree que podría tener Cintia Rocho en señalarlo: "No lo sé, pero le estoy dando datos muy concretos. Quizás se ha podido equivocar y el abogado le ha inducido a error", ha dicho entonces el exmagistrado.

Asimismo, el presentador ha aprovechado al conexión en directo del exmagistrado para confrontarlo tras el mensaje que envió ayer en el que anunciaba acciones legales contra el periodista David Vigaro y el programa por "difundir falsedades sin derecho a réplica": "Ha tenido todos estos minutos en televisión para decirnos su versión. ¿Considera usted que ha sido vulnerado su derecho a réplica en el programa? ¿Nos puede retirar ya la demanda esta que iba a ponernos? ¿Hemos solucionado este tema?"

A lo que Luis Sáenz de Tejada ha respondido agradeciendo al programa por permitirle intervenir para defender su versión: "Lo retiro y le doy gracias por escucharme". No obstante, ha asegurando que mantendrá las querellas contra aquellos periodistas que, a su juicio, están "faltando a la verdad": "Creo que no es justo".