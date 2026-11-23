Isaac Blasco considera que Leire Díez ofrece un relato exculpatorio y critica que su libro esté escrito para justificar su actuación en las cloacas del PSOE

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Leire Díez ha concedido una entrevista a ‘Vozpópuli’ en la que defiende que ha sido víctima de la facción que quiso acabar con Pedro Sánchez. La exmilitante socialista niega haber creado las cloacas del PSOE y asegura que solo hay unas cloacas, que han seguido funcionando durante estos ocho años, incluso con Sánchez en el poder.

Isaac Blasco, director de ‘Vozpópuli’, opina en ‘Todo es mentira’ sobre la entrevista que ha concedido Leire Díez a su medio: "Es una entrevista que tiene un tono muy exculpatorio. Es consciente de que su papel procesal no pinta muy bien, va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. Pero tienen sentido algunas cosas de las que dice, por ejemplo, que las cloacas trascienden su figura".

Isaac Blasco: "Ha hecho un libro para justificar los servicios que ha prestado al PSOE"

Además, Isaac Blasco critica el libro de Leire Díez y considera que lo ha escrito para justificar su actuación y los servicios que, a su juicio, ha prestado al PSOE. El director de ‘Vozpópuli’ cuestiona la versión que ofrece en sus páginas: "Ha hecho un libro para justificar los servicios que ha prestado al PSOE, por mucho que se empeñe, y es un testimonio completamente sesgado, exculpatorio y que trata de encapsular la gravedad de la existencia de esas cloacas en la figura de Villarejo, que ya ha amenazado con denunciarla".

Por último, Isaac Blasco explica qué papel considera que está desempeñando la exmilitante socialista: "Es un personaje que a lo que se dedica es a defenderse porque la han pillado con el carrito del helado, pero, más allá de eso, a la figura de Leire no le quiero restar importancia, pero tiene un rol muy instrumental en todo esto, que a mí me parece de una enorme gravedad y que por eso está judicializado".