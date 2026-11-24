Horizonte 24 NOV 2026 - 21:55h.

El colaborador señala a Pedro Sánchez como el culpable de "fraccionar y dividir al PSOE de verdad" tras el rifirrafe de Felipe González y José Bono

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Felipe González y José Bono, históricos dirigentes socialista, protagonizan un cruce de espadas. Después de que González pusiese en duda su interés en apoyar a Pedro Sánchez acusándolo de ser proBono, el manchego le ha devuelto el golpe al exvicepresidente del Gobierno y compañero de partido. Lo ha hecho tirando de humor: "Mejor que sea probono que no proPP", han sido sus palabras.

En 'Horizonte', Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, reacciona a esta polémica y señala directamente a Pedro Sánchez, acusándolo de ser el principal culpable de la fracción y división que se está viviendo dentro del Partido Socialista. Además, defiende a Felipe González de las palabras de Bono.

Tomás Gómez, sobre Felipe González: "Es la mejor cabeza que ha tenido el socialismo español"

El socialista ha defendido a Felipe González, al que considera "la mejor cabeza que ha tenido el socialismo español en sus más de 150 años de historia" y ha lamentado la situación actual del partido: "Pedro Sánchez ha destrozado el PSOE y ahora quiere destrozar el PSOE, el de verdad. Está intentando fraccionarlo y dividirlo", ha afirmado.

Sobre José Bono, el colaborador ha asegurado que "le tiene mucho respeto" y ha recordado los motivos que le llevaron a abandonar el Ministerio de Defensa durante el Gobierno de José Luis Zapatero. Según ha explicado, el exministro no estaba dispuesto a participar en los privilegios que, a su juicio, se estaban concediendo a Cataluña durante la negociación del Estatuto.

Tomás Gómez ha cerrado su intervención con unas palabras que le dedicó Enrique Tierno a Pepe Bono en sus memorias: "Pepe Bono es alguien que siempre lucha mucho por sus intereses particulares y poco por los generales. Muy proBono, es todo lo que dice y hace", ha sentenciado.