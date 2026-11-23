Horizonte 23 NOV 2026 - 22:49h.

El mensaje de José Bono a Felipe González desata las críticas de Eduardo Inda y Ketty Garat en ‘Horizonte’, que cuestionan sus palabras y su actitud hacia el expresidente

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José Bono lanzó un mensaje directo a Felipe González durante un mitin del PSOE celebrado este sábado en Alcázar de San Juan: "¡Felipe, haz el favor, no hagas el tonto!". El expresidente del Congreso se suma así a otros históricos dirigentes socialistas que han intervenido en campaña para contrarrestar las críticas de González al rumbo actual del partido. El expresidente del Gobierno aseguró hace meses que ya no se siente representado por el PSOE y que, si Pedro Sánchez volvía a ser candidato, votaría en blanco.

Los colaboradores de ‘Horizonte’ han valorado las declaraciones de José Bono. Uno de los más críticos ha sido Eduardo Inda, que no ha dudado en dirigirse directamente al exministro: "Querido Pepe Bono, cuando habla Felipe González, tú te callas. Felipe es Dios a tu lado, Felipe ha creado el PSOE del que tú chupaste del bote, con el que te hiciste rico durante muchos años".

Además, Inda ha cuestionado el origen del patrimonio de Bono y ha puesto el foco en su etapa como presidente de Castilla-La Mancha: "¿De dónde has sacado la fortuna que tienes? Que tú eras millonario cuando eras presidente de Castilla-La Mancha, tenías una fortuna que no iba acorde con tu sueldo y ahora lo eres más. Algo tendrás que explicar y es lo que está diciendo Felipe González, que si habla de lo que estás haciendo en Dominicana, caéis todos".

Ketty Garat: "Esto me parece ya un comportamiento sectario"

Por su parte, Ketty Garat también ha criticado las palabras de José Bono y considera que está cuestionando la libertad de Felipe González para decidir su voto: "José Bono está coaccionando el voto de Felipe González. ¿Qué tiene que decir él de lo que vota o deja de votar Felipe González? Esto me parece ya un comportamiento sectario".