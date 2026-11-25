Código 10 25 NOV 2026 - 02:55h.

Las redes sociales del partido han omitido a José Tomé de las publicaciones de sus canales oficiales y 'Código 10' muestra las imágenes

El testimonio de la madre de una de las presuntas víctimas de José Tomé: "Cuando mi hija se negó, la agarró del brazo 3 veces"

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En 'Código 10' se han mostrado las imágenes de que José Tomé, expresidente de la diputación de Lugo, sigue yendo a actos del PSOE, pese a darse de baja del partido hace un año ante su investigación por acoso sexual. Laura Vila, la primera denunciante de José Tomé, se ha pronunciado en nuestro programa sobre qué le parece esto.

“Me parece una vergüenza, estoy bastante dolida, con bastante impotencia y triste por esta situación porque me parece vergonzoso”, comenzaba diciendo Laura Vila, la que recordaba la frase que le dijo José Tomé para conseguir un puesto de trabajo: “Que si quería conseguir una plaza me tenía que acostar con él y que si estudiaba y no quería, no iba a aprobar”.

Laura Vila: "Pedro Sánchez alardea de que apoya a las víctimas y es todo mentira"

La que apunta a cómo se ha tratado esto desde el Partido Socialista: “Desde el principio fue vergonzoso cuando mi madre se puso en contacto con ellos y no hicieron absolutamente nada, puse denuncia en el canal interno y desde Ferraz no se hizo absolutamente nada. Pedro Sánchez alardea de que se apoya a la víctima y que hay cero tolerancia al acosador. Todo eso es mentira, es un eslogan porque a las mujeres no las está defendiendo, las mujeres estamos solas, no tenemos ayuda ninguna y no se nos hace ningún caso".

Laura tiene claro que desde el Partido Socialista se pone del lado de las víctimas en función de si es una víctima del Partido Popular y si es del PSOE ya no es víctima: "Si es del PSOE no se hace absolutamente nada, Ferraz me prometió ayuda psicológica, abogado y cuando decidí denunciar no hicieron absolutamente nada. Todo me lo estoy cubriendo yo. Mi madre es trabajadora del PSOE desde hace 40 años y les comunicó todo lo que me estaba pasando para que hiciesen algo y miraron para otro lado".

Laura cuenta qué ha pasado con otras mujeres que también aseguran que han sido víctimas de José Tomé: "La que la ha denunciado ante la Fiscalía he sido solo yo, el resto tiene miedo. Yo he hablado con varias y dos lo pusieron en conocimiento del partido y no ha pasado nada, incluso hemos presentado en el canal interno las denuncias de dos mujeres y no hicieron nada. El caso de ellas es parecido al mío, es su modus operandi, estoy segura por los relatos que sé". Como también explica que algunas de estas mujeres que han hablado con la jueza para dar su relato aunque no quieren denunciar: "Son hechos parecidos a los míos, en algunos casos hasta peor. Él ofrecía siempre lo mismo, es todo vergonzoso".

"No voy a parar hasta que se sepa la verdad, a mí no me van a callar la boca"

"No voy a parar hasta que se sepa la verdad, a mí no me van a callar la boca. Tengo todas las pruebas necesarias", ha dejado claro Laura, como también ha apuntado a que José Tomé "se fue voluntariamente de la diputación y que no le echaron, que el partido no hizo absolutamente nada". La que se pregunta quién apoya las mujeres en el partido porque "todos miran para otro lado" y ella tiene mucha impotencia con esto: "Tengo enfado, vergüenza, porque la que está de baja soy yo, la que está en tratamiento soy yo, la que está perdiendo peso soy yo, me estoy pagando todo yo, he perdido oposiciones. Y todo es a raíz de lo que me ocurrió, a mí me iba todo muy bien hasta que me pasó eso".