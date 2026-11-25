Código 10 25 NOV 2026 - 00:54h.

Nacho Cano se sienta en el plató de 'Código 10' y da los nombres de los que cree que están detrás de todo lo que ha pasado

Así hablaba la denunciante de Nacho Cano en 'Código 10'

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Nacho Cano se ha sentado en ‘Código 10’ dispuesto a contar toda su verdad sobre su detención, ¿quién estuvo realmente detrás? ¿hubo alguien que moviera los hilos?

“Me gustaría dejar muy claro cómo actúa esta banda criminal que nos gobierna y que la gente entienda que soy un ciudadano más, que no he hecho otra cosa que dar puestos de trabajo y que lo que me han hecho a mí se lo podrían hacer a cualquier. Por dar 20 becas a unos chavales mexicanos me detuvieron por la cara, la Audiencia Provincial me ha dado la razón, no he hecho nada malo”, ha comenzado diciendo Nacho Cano, el que ha dado los nombres de los que cree que está detrás de todo esto.

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El momento en el que entran en casa de Nacho Cano

Nacho se ha sentado en el plató, donde ha recordado cómo empezó su calvario, contando que entraron tres personas a su casa, pero no se llevaron nada, lo que denunció: “Voy a la policía de Leganitos, vivo en una zona donde hay cámaras por todos los lados y me dice que las cámaras del perímetro estaban apagadas por eran de patrimonio y a mí me empieza a sonar todo raro. Yo tengo que vivir con que unos tipos han entrado en casa y me han dado un toque de atención, el mensaje es: ‘Sabemos dónde estás y no te hemos robado nada porque te queremos decir algo’. Y la policía me está dando largas”.

Y después llega el momento en el que trae a veinte personas de México con 20 becas para que aprendan Malinche en España y lo estrenen en México: “Una de las chicas de las que vienen empiezan a pelearse con ella y a los 10 días la expulsamos porque era muy problemática, yo prácticamente no la conocía. Esta chica se presenta en enero en la comisaria de Leganitos y cuenta que la han echado de ahí y ellos dicen: ‘Aquí hay caso’. El 27 de junio van seis coches de policía a una iglesia donde ensayan los chicos, se los llevan a todos y los tienen once horas de interrogatorio. Y a mí me detienen por trafico de trabajadores irregulares, yo estaba flipando.

Lo que le dijo un policía a Nacho Cano cuando le detuvieron

“Me detienen, hay un proceso de papeleo y me bajan a una habitación donde te toman las huellas y te hacen las fotos y me quedo solo con el policía y me pide perdón”, aseguraba Nacho Cano, contando lo que le dijo este policía: “Le pregunto por qué me pide perdón y él me dice que porque yo estaba en el operativo que estaba en tu casa y te la están liando. Yo entendí que lo de mi casa tenía que ver con esto. No sé si me está queriendo decir que es uno de ellos, pero me está diciendo que siente lo que me está pasando, él sabe algo. Y lo siguiente que pasa es que a la hora se publica que he estado detenido”.