Código 10 18 NOV 2026 - 09:26h.

El programa accede a las declaraciones de los inmigrantes

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‘Código 10’ ha tenido acceso a las declaraciones de varios inmigrantes que el pasado 30 de junio asaltaron Ceuta, se trata de la declaración que hacen hacia la jueza Tardón y a través de la cual vinculan directamente a los servicios de seguridad marroquís a la invasión.

''Un policía de auxiliar empujaba a la gente hacia el mar y empujó también a su madre. Él y su hermano pues fueron detrás de ella'', comienza explicando uno de los inmigrantes y la jueza pregunta: ''¿Cómo se tiraron al agua a pesar de que estaban viendo gente ahogarse?'', ''Cuando estaban ya allí donde la playa, las piedras, aunque quisieran volver, no podían'', añade él.

Por otro lado, aseguran que ya había fallecidos en el agua cuando se lanzaron: ''Había gente muerta en el mar. Dice que ha visto como cinco personas muertas, que cuando se mueren en el mar las fuerzas auxiliares las sacan''.

''Había un grupo de policías que no evitaban que la gente bajase, les decían que 'el que tenga un teléfono o dinero que lo deje aquí y que salte al mar.' Como que les enseñaban o indicaban cómo cruzar'', revela e indica que vieron a un vendedor de flotadores a pocos metros de los policías: "Gritaba el precio de esos flotadores y al mismo tiempo pues lo ha visto pagar o dar dinero a los policías auxiliares".

Además, señalan que vieron a dos agentes de paisano: "Ha visto a dos personas que al principio estaban junto con la policía y luego les ha visto por ahí dando vueltas, como que vigilando'', e incluso hay quien asegura que reconoció en la zona fronteriza al jefe de la policía de Tetuán: ''Dice que se llama Qaddour es el jefe de policía de Tetuán, conoce el nombre, su cargo...''.