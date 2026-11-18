Código 10 18 NOV 2026 - 01:23h.

'Mohammedypunto' , en 'Código 10': "El PSOE no estaba detrás, ese mitin no se hizo por política, se hizo por racismo"

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Mohammedypunto, influencer, youtuber y activista de origen marroquí que reside en España. El encabezó una concentración o acto público en el que participaron españoles de origen marroquí, que tenía como objetivo principal denunciar el racismo y los discursos de odio contra la comunidad marroquí en España, además durante el acto también se escucharon consignas políticas con referencias al PSOE y a Pedro Sánchez. Algo de lo que ha hablado en 'Código 10'.

Mohammed ha negado que este acto fuera una campaña: "Era una manifestación en contra del racismo hacia los marroquís en particular y hacia los inmigrantes en general. No me llama nadie, soy yo el que ha querido hacerlo, lo he financiado yo. Como tengo un gran número de marroquís que me quieren, me han seguido. El PSOE no estaba detrás, ese mitin no se hizo por política, se hizo por racismo. No estáis acostumbrados a ver a los marroquís defenderse, por eso parece raro que 3.000 marroquís salgan a la calle a decir que ellos también forman parte de la sociedad y es lo que hicimos".

El que ha contado cómo se llevó a cabo todo esto y cómo decidió trasladarse desde Bélgica, lugar en el que reside, a España para este acto: "Día sí y día también recibo mensajes de gente marroquí diciendo que les han insultado, humillado,... antes de que se convocaran las elecciones, en septiembre, digo voy a convocar esta manifestación. No todos los marroquís han venido ilegales o inmigrando, ya hay marroquís que han nacido aquí y muchas veces se les trata como inmigrantes ilegales. En la manifestación yo he dicho que el que no aporte se le deporte, el problema es que se generalice".

Pronunciándose también sobre los gritos a favor del PSOE y de votar a Pedro Sánchez en este acto: "¿No tienen derecho a votar lo que les de la gana? Yo he dicho que forman parte del país y que vayan a votar".

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