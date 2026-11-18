Código 10 18 NOV 2026 - 09:02h.

El hijo de José Luis Ábalos entra en directo después de escuchar las declaraciones del colaborador sobre su padre

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'Código 10' ha analizado la relación entre Pedro Sánchez y Corvillo a fondo, y el colaborador Fran Carrillo ha dado más datos e incluso ha hablado de la relación con José Luis Ábalos, algo que no le ha sentado nada bien a Víctor Ábalos, hijo del exministro, que no ha dudado en entrar en el programa y ha estallado contra él tras sus declaraciones.

Ábalos ha acusado a Fran Carrillo de falta de rigor y de educación por vincular a su padre con Cristian Corvillo: ''A mi padre no lo conoce y acaba de decir una sarta de mentiras que es brutal. No sé quién eres, pero tienes muy poquita educación, sabes, no sé quién eres. Mi padre está en la cárcel, pero seguramente es mejor persona que tú. En dos minutos acabas de demostrar la catadura moral que tienes. No sé ni quién eres, pero tú no conoces a mi padre porque yo no te he visto en mi vida''.

''Tú acabas de decir un montón de falsedades que vas a tener que demostrar. Tendrás que demostrar lo que acabas de decir, de acuerdo, que todos los chalets, las cacerías, todo lo que acabas de decir, tendrás que demostrarlo porque es la primera vez que lo escucho'', añade Ábalos.

Fran Carrillo afirma que la información la han publicado varios medios, pero Víctor Ábalos sigue defendiendo a su padre: ''Las acusaciones que has vertido sobre mi padre son muy graves. A mi padre no se le ha condenado por nada de Corvillo ni nada''.

''No he dicho que tu padre esté condenado por la relación con Corvillo, está condenado por el caso mascarillas, entre otras cosas. Por tanto, quien está en la cárcel es tu padre, yo he dicho que, y está acreditado por diferentes informaciones periodísticas, que hay informaciones periodísticas acreditadas, demostradas con documentos, con WhatsApp. Lo que pasa es que si a ti no te valen esos periódicos es tu problema, no el mío, donde se acredita la relación de tu padre con Corvillo y de Corvillo con Sánchez'', explica Fran Carrillo.