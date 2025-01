Nacho Abad le ha enseñado a Lesly la trascripción de la conversación en la que le comunican su despido

La denunciante de Nacho Cano ha querido aclarar varias "falsas acusaciones" en el programa

Nacho Cano sale del juzgado y envía un duro mensaje a Pedro Sánchez: "Te mereces caer, no tienes nada que no puedas comprar"

Lesly Ochoa, la denunciante de Nacho Cano, se ha sentado en el plató de 'Código 10' junto a su abogado Alfredo Arrién dispuesta a aclarar varias acusaciones que se han hecho sobre ella que según dice son "falsas". Nacho Abad, por su parte, ha hecho una intensa labor de investigación y ha aportado la trascripción de la conversación que tuvo la joven con los productores del musical 'Malinche' cuando la despidieron.

La denunciante de Nacho Cano: "Estoy aquí para desmentir falsas acusaciones"

"Hoy estoy aquí para desmentir falsas acusaciones. Yo soy una mujer inmigrante que no fui obligada, pero sí discriminada por una producción que dice ser profesional", ha aclarado la denunciante en directo.

Ochoa aseguró ante los medios de comunicación tras prestar declaración en los juzgados el pasado mes de diciembre que una condición física pudo ser el motivo de su despido. "Yo nací con una condición diferente en mi mano izquierda y yo creo que no reuní las características físicas para el señor Nacho Cano y yo creo que esa fue la verdadera razón", apuntó en un principio.

Sin embargo y pese a desconocer supuestamente el por qué de su expulsión del musical, la artista comentó ante Nacho Abad en este programa que el haber visto a Nacho Cano en una situación incómoda pudo haber sido también el origen de su despido. "Ellos nunca me dijeron por qué me echaron. Nunca me dieron una razón tangible, si fue por discriminación o por la situación que me pusieron a ver", contó durante la entrevista emitida el pasado martes refiriéndose al beso que vio entre el cantante y otra empleada.

Nacho Abad reacciona a sus versiones: "Te dicen que no has superado la evaluación"

Pero Nacho Abad ha traído los 50 folios de la trascripción de la conversación en la que le explican a Lesly por qué era despedida del musical. "Si te vas a la grabación, en la propia grabación te dicen en directo que no has superado la evaluación. No te dicen que te han despedido por el beso", ha lanzado el periodista.

En ese momento, Lesly se ha defendido diciendo que la producción tenía una "estrategia" y que "no hay testigos" que puedan corroborar dicha afirmación. Abad le ha insistido de nuevo en la cinta que a la que ha tenido acceso. "Durante esta conversación de hora y media te comunican que no has superado la evaluación", le replica nuevamente.