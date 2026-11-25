Código 10 25 NOV 2026 - 01:30h.

'Código 10' muestra las imágenes exclusivas de la cámara de seguridad de la casa de Nacho Cano: el día en el que tres personas allanaron su domicilio

Nacho Cano, en 'C10': “Quiero dejar claro cómo actúa esta banda criminal que nos gobierna, lo que me han hecho a mí se lo pueden hacer a cualquiera"

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'Código 10' ha mostrado, en exclusiva, las imágenes que nunca había visto la luz de la cámara de seguridad de la casa de Nacho Cano, en las que se ve como tres personas entran en su hogar y no se llevaron nada, pero si le dejaron algo movido para que él supiese para que habían entrado en su casa. De las que él mismo ha hablado desde el plató de nuestro programa y ha hecho un ofrecimiento a estas personas.

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Nacho Cano ha relatado lo que ocurrió después de que tres personas entrasen a su casa, pero no le robasen nada, aunque si le dejaron una señal de que esto había sucedido: “Voy a la policía de Leganitos, vivo en una zona donde hay cámaras por todos los lados y me dice que las cámaras del perímetro estaban apagadas por eran de patrimonio y a mí me empieza a sonar todo raro. Yo tengo que vivir con que unos tipos han entrado en casa y me han dado un toque de atención, el mensaje es: ‘Sabemos dónde estás y no te hemos robado nada porque te queremos decir algo’. Y la policía me está dando largas”.

Nacho Cano, sobre las imágenes: "Entran por la puerta porque tiene código y lo conocían"

El propio Nacho Cano ha contado que lo que se ve en las imágenes es cómo entran tres personas a su casa: "Entran muy tranquilos, hasta que pasan a mi casa pasan como tres zonas, van tapándose, entran, están 20 minutos, saben perfectamente que hay cámaras y van muy tranquilos porque no están robando. La única prueba que tengo es que me dejan esa señal. Entran por la puerta porque tiene un código y lo conocían. Me querían mandar un mensaje".

El que, desde nuestro programa, quería hacer un ofrecimiento a estas tres personas: "Quiero saber quién os dio la orden, sé quién fue, pero quiero poder probarlo en un juicio y os ofrezco al que me lo diga, que esté dispuesto a testificar y vean mis abogados que es un prueba real, 50.000 euros. A uno de vosotros tres o a los tres, si queréis decirme quién os dio la orden de que entréis os doy ese dinero".