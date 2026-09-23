Zapatero y su explicación de las joyas 98 días después, sin pruebas

Isabel Sanz 23 SEP 2026 - 20:46h.

Zapatero tendrá fácil eludir el delito de contrabando, pero deberá demostrar su inocencia en el delito fiscal con pruebas.

La ley marca los límites sobre las joyas, relojes y regalos que reciben cargos públicos o expresidentes

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Después de 98 días, Zapatero da su explicación sobre el origen de las joyas encontradas en el registro de su despacho. Según el expresidente, es un obseguio realizado como atención personal por el Rey de Arabia Saudí. Zapatero está investigado también de un delito de contrabando. Él dice que las joyas se entregaron en Madrid, en La Moncloa. Es importante saber el año. Dice Zapatero que le fueron entregadas en 2007 en su vivienda familiar ubicada en el llamado Palacio de la Moncloa, con motivo del viaje oficial del Rey Abdullah los días 18 y 19 de junio de 2007 como un obsequio realizado como atención personal por Su Majestad.

Ahora será el juez Calama el que va a tener que decidir cómo considera estas explicaciones. Algunas fuentes jurídicas le ven un encaje muy difícil a las mismas. Primero, porque consideran que esas joyas exceden mucho de lo que es un regalo de cortesía y segundo, porque, les cuesta creer que un rey le haga ese regalo a un presidente, en el palacio de la Moncloa por motivos personales.

En el otro lado, hay quien dice que los sauditas son así y que hacen esos regalos con total naturalidad.

Pero Zapatero tendrá que ofrecer pruebas, al menos para librarse de un posible delito fiscal. En estos casos es el investigado el que tiene lo que se llama la carga de la prueba. Es decir, el que tiene que demostrar que es inocente. Si no lo acredita, figurará como que el delito lo ha cometido en el momento en que han aparecido las joyas, es decir, en mayo del año pasado y no habrá prescripción que valga. En cualquier caso, vamos a ver si el juez Calama, le ayuda y cursa la comisión rogatoria y en ese caso, veremos si Arabia Saudí responde.

En cuanto al contrabando todo indica que es un delito difícil de demostrar y que sí estaría prescrit. Así que, por ese lado, tiene posibilidades de salir sin consecuencias, al menos penales.