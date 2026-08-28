Enrique Roviralta, sobre el colapso sanitario por la crisis migratoria: "Se está multiplicando por 200% la potencial sobrecarga asistencial"

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Mónica García, ministra de Sanidad, aseguró ayer durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que los ceutíes están agradecidos con la gestión que ha hecho en Ceuta. No obstante, En ‘En boca de todos’ hablamos con Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de la ciudad, quien contradice a la ministra.

Entre sus declaraciones en el Congreso, Mónica García señaló que "los ceutíes pueden estar orgullosos de sus profesionales, de sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de todos los servidores públicos disponibles". Según la ministra, "los únicos que no están orgullosos de la gestión son la derecha y la ultraderecha de país".

Enrique Roviralta responde a las declaraciones de Mónica García sobre la gestión de la crisis en Ceuta

En nuestro programa, el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta se muestra contrario a las palabras de la ministra de Sanidad: "Los ceutíes están orgullosos de las respuestas que están dando los profesionales en todos los ámbitos, pero, si le digo que ni los ceutíes ni profesionales de primera línea estamos para nada orgullosos de la gestión que están haciendo las distintas administraciones de esta crisis".

El médico señala que "debería haberse abierto un hospital de campaña diferenciado para atender aquellas personas sobre las cuales desconocemos su estado vacunal e inmunitario". Es más, Enrique Roviralta, denuncia el colapso sanitario que viven, después de que la ministra de Sanidad volviese a negarlo:

"Para nosotros, desde luego que es un colapso. Se le puede poner otros términos, pero cuando se abren camas, abrir camas que estaba cerradas y nunca se han abierto, cuando la plantilla en verano es al 50%, estás multiplicando por 200% la potencial sobrecarga asistencial".