Manuel Galisteo, presidente del sindicato de prisiones, asegura que la prisión de Ceuta "supera con crecer su capacidad"

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La prisión en Ceuta no da abasto. El colapso en el centro penitenciario de la ciudad a obligado a Interior a trasladar a varios presos migrantes a otras cárceles de la península. En 'En boca de todos' hablamos con Manuel Galisteo, presidente del sindicato de trabajadores de prisiones, quien nos cuenta todos los detalles de esta preocupante situación.

En el programa conocemos la noticia del traslado de 22 migrantes detenidos, que entraron en el salto a Ceuta, a la cárcel de Botafuegos en Algeciras. Una decisión de Interior que responde a la situación "desbordante y de colapso penitenciario" que se vive en la prisión ceutí de 'Fuete de Mendizábal'.

El presidente del sindicato de presiones señala: "De los 64.000 presos en España el 70% en aislamiento son de origen magrebí"

En el programa, el presidente del sindicato de prisiones, confirma el colapso con datos: "La prisión de Ceuta suele rondar los 280 internos, casi 300, y con esta oleada de migrantes se han puesto en casi 400, están en 385 internos. Eso supera con creces lo que es capaz de albergar. La población reclusa en Ceuta ha aumentado en más de un 20%".

Además, debido a esta situación, Manuel Galisteo confirma "más de 50 conducciones de internos inmigrantes al resto de la península": "La última fue ayer con 16 internos a Algeciras". Sobre esto, Galisteo asegura que no se sigue ningún tipo de criterio a la hora de seleccionar qué migrante es trasladado: "No hay criterio ni nada. Simplemente intentan evacuar a gente, porque la prisión está totalmente desbordada".

Galisteo también ha querido trasladar la preocupación que sienten los funcionarios de prisiones: "Los aislamientos de las prisiones españolas están ocupadas por presos de origen árabe en un 70%. Esto para nosotros es un problema. Es un dato irrefutable". Por último, explica que estos presos trasladados tendrían que volver a Ceuta para ser juzgados allí, aunque afirma: "No sé ya si van a volver o será un juicio de manera telemática".