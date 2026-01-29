Los momentos más emotivos del funeral de Adamuz: verdad, dolor y contención

El funeral en Huelva en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, una ejemplo de serenidad, emoción contenida y dolor compartido.

Adamuz, ¿un accidente extraño?: En España hubo una rotura de vías cada tres días en 2024

"Ellos no son solo los 45 del tren". Es la revindicación de los familiares en el funeral casi de Estado presidido por los Reyes celebrado en Huelva en presencia de los familiares de las víctimas y los heridos del accidente de tren en Adamuz. Decimos casi de Estado porque no ha sido organizado por el Gobierno, aunque sí han acudido varios de sus ministros, como la vicepresidenta y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

Tres momentos han destacado en la misa funeral de esta tarde en recuerdo las víctimas y en homenaje a todos aquellos que ayudaron en la emergencia. Lo primero, la llegada de los reyes en una tarde lluviosa en Huelva, entre aplausos. El segundo, imagen de las presencias y las ausencias. Por parte del Gobierno, la vicepresidenta y candidata, dos misnitros. Autoridades de la Junta de Andalucía. Ha ido Feijóo, no ha ido Pedro Sánchez. Y lo más importante, las víctimas, sus familiares y los efectivos de emergencias que actuaron aquel día.

Había mucha emoción en el pabellón Carolina Marín de Huelva reconvertido en templo católico para la ocasión, informa Victoria Talero, que destaca el discurso de Liliana Sáenz en nombre de todas las víctimas. Ella, que ha perdido a su madre, ha sido la encargada de hablar en nombre de las familias de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. Y ha dejado clara una casa, que nadie lo dude. "Lucharán por saber la verdad", porque solo así podrán "curar una herida que nunca cerrará". Sáez ha asegurado en una intervención en el final de funeral que llevarán a cabo esa lucha "con serenidad" a pesar del contexto de una "sociedad polarizada".

En la intervención más emotiva de las que han tenido lugar esta tarde en un repleto Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva ha agradecido especialmente el acto a la diócesis onubense: "El único funeral que cabía es esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la de Dios", ha sentenciado.

"Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen", ha dicho esta portavoz de las familias durante el funeral presidido por los reyes.

Ellos no solo son 'los 45 del tren', ellos eran nuestros padres, hermanos, hijos, nietos...Nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 19:45h de aquella fatídica tarde, las 45 familias que se abrazaron en aquel centro cívico, donde el paso del tiempo se iba inundando de silencio, y el silencio iba dejando paso al llanto cuando empezamos a comprender que volveríamos sin ellos...".

"Somos las 45 familias que hemos aprendido con crueldad que las llamadas que no se hacen se quedan sin hacer, y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro del mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos"

25 minutos antes, con tiempo y puntuales, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y Alberto Núñez Feijóo, entran en el pabellón Carolina Marín de Huelva. En el polideportivo laico, pero reconvertido hoy en espacio religoso ya están sentados los más de 300 familiares de las víctimas del accidente de Adamuz. Poco después, la representación del gobierno. Entra Maria Jesús Montero, acompañada de Angel Víctor Torres y el ministro Planas. Esta tarde, con la bronca política aparcada, todos sentados juntos, aunque poco cruce de palabras. A la llegada de los reyes, aplausos fuera y el himno nacional comienza a sonar dentro

Para ellos, reservadas dos sillas presidiendo la pista. El himno termina, los asistentes aplauden y la misa comienza. Hasta el altar se ha trasladado la imagen de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta. Una ceremonia presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gomez Sierra concelebrada por el presidente dela Confeerencia Episcopal . Turno después para los familiares de las víctimas que consiguen la ovación de todo un auditorio en pie y también el consuelo de los reyes. Once días después del accidente ferroviario, dieciocho personas continúan ingresadas en el hospital, cuatro de ellas en la UCI.

A los pies de los asistentes fotos en recuerdo de los que ya no están. Y flores blancas en sus regazos. Huelva ha despedido entre lágrimas a seres queridos, vecinos y compañeros. Quinientas sillas sobre el suelo enmoquetado del pabellón con mayor aforo de toda la provincia. Más de trescientas, ocupadas por familiares. Una jornada marcada por el dolor, en ocasiones, incontenible.

Uno a uno, nombre a nombre han conmemorado, en medio de un sentido silencio, a los fallecidos.