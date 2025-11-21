La primera ola de nieve complica la circulación en la mitad norte de España

Las principales zonas afectadas incluyen Asturias, Cantabria, Navarra, el interior de Guipúzcoa y Mallorca

El frío: ¿llega para quedarse?

La nieve ha comenzado a afectar la circulación en al menos una veintena de carreteras en la mitad norte del país, dejando unas completamente imágenes invernales. Las principales zonas afectadas incluyen Asturias, Cantabria, Navarra, el interior de Guipúzcoa y hasta Mallorca, donde la Sierra de Tramontana ha amanecido cubierta de los primeros copos del año.

En Asturias, la AP66, conocida como la autovía de Lucerna, presenta dificultades para circular debido a la acumulación de nieve, mientras que en Navarra, Pamplona amaneció cubierta por una ligera capa de nieve, con hasta cuatro centímetros acumulados. La intensa nevada provocó complicaciones en carreteras como la A15, principal vía de comunicación entre San Sebastián y Pamplona, donde un camión quedó cruzado en mitad de la vía. Las máquinas quitanieves seguirán operativas hasta mañana por si se producen nuevas incidencias-

En Cantabria, varios puertos permanecen cerrados y se requiere el uso de cadenas en algunos tramos. Según las autoridades, en localidades como Reinosa se esperan acumulaciones de hasta 20 centímetros durante la jornada. En Guipúzcoa, la nieve ha cubierto pueblos como Zumárraga, con espesores que alcanzan los ocho centímetros, complicando la circulación y obligando a extremar precauciones.

La llegada de aire ártico ha provocado un gran descenso de las temperaturas en lugares como Huesca y Jaca, donde los termómetros registran valores cercanos a cero grados, y la sensación térmica puede ser aún menor. En las zonas de montaña leonesa y en Teruel, los paisajes presentan un manto blanco que recuerda a pleno invierno, a pesar de que todavía estamos en otoño.

Además del impacto en el tráfico, el temporal ha afectado la búsqueda de un pastor desaparecido de 77 años en Campas de Urbia, Guipúzcoa. Las operaciones de rescate, que comenzaron ayer por la tarde, tuvieron que interrumpirse durante la noche debido a la fuerte nevada.

Mallorca también ha sentido los efectos del primer temporal de la temporada, con nevadas en Scorca y carreteras cubiertas de hielo que ya están siendo despejadas. Las autoridades recuerdan extremar la precaución al volante y, en general, la primera ola polar se mantendrá hasta el fin de semana, afectando gran parte del norte peninsular y generando condiciones invernales excepcionales para esta época del año..