Los políticos de hoy y su visión de Franco en el 50 aniversario de su muerte

El 20 de noviembre es la fecha en la que España empezó a andar hacia la democracia.

El viernes 21 de noviembre habrá conmemoración formal de los 50 años de la restauración de la monarquía en España.

Con la muerte de Franco llegó la democracia y muchas cosas, libertades, que hoy damos por hecho. Hoy los políticos se han referido a la dictadura, unos con más entusiasmo que otros. El 20 de noviembre es la fecha en la que España empezó a andar hacia la democracia. Este año con aniversario redondo: 50 años. Y para celebrarlo el gobierno tira la casa por la ventana.

El Gobierno no ha previsto ningún acto 'oficial' este 20 de noviembre, ya que, como ha explicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no celebra este año "la muerte del dictador" con su iniciativa 'España en libertad', sino el inicio de la Transición.

El viernes 21 de noviembre sí habrá conmemoración formal de los 50 años de la restauración de la monarquía en España con la proclamación de Juan Carlos I, aunque sin la presencia del emérito; primero con acto en el Palacio Real y después, de nuevo, en el Congreso.

Mientras el Gobierno reivindica la conquista del verbo poder con un vídeo muy enfocado a los jóvenes en un momento en el que las encuestas hablan de que algunos prefieren regímenes autoritarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro hoy que "los avances pueden parecernos obvios hoy. Pero no es así. La España de hoy es casi un milagro. Es precisamente ahora, cuando algunos idealizan regímenes autoritarios y se aferran a la nostalgia de un pasado que nunca fue, cuando debemos dar un paso al frente en defensa de una libertad".

El PSOE ha publicado este jueves un vídeo con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, en el que se reivindica como el partido que ha "marcado el rumbo" de la Transición española a la democracia. "El PSOE ha hecho gran parte de ese camino", ha defendido.

Los socialistas han compartido este video a través de la red social 'X', junto al mensaje: "Hoy hace 50 años comenzamos un camino porque sabíamos que era el camino hacia la libertad. El camino de la democracia", en referencia al periodo político que culminó con la Constitución de 1978.

En esta publicación, han expuesto que fueron los socialistas quienes hicieron a España "llegar a Europa", bajo el Gobierno de Felipe González, y dejaron atrás "la violencia y el terrorismo" de ETA, reivindicando la figura del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, además de destacar otros avances sociales bajo Ejecutivos del PSOE, como el matrimonio igualitario o la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

"No lo vamos a permitir por la dignidad y la memoria de los que se quedaron atrás, por la España que somos hoy, por los que ya hicieron este camino y por los que están por hacerlo. Sigamos hacia delante. Sigamos haciendo juntos la España de la libertad", han concluido.

Asimismo, el video incluye a varios líderes socialistas como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, así como el propio Pedro Sánchez.

Polémica por las declaraciones de María José Catalá

Un debate interesado para los Populares que tratan de desviar el foco hacia el Gobierno, aunque la alcaldesa de Valencia se ha llevado el foco a su pesar. María José Catalá, ha declarado sobre la dictadura: "Fue una etapa negra, que merece superarse y mirar hacia adelante, teniendo muy claro lo que fue, condenando lo que fue". Al tiempo, ha expresado su convencimiento de que "a veces hay muchos interesados en hablar mucho de Franco".

En dicha entrevista, que recoge Europa Press, Catalá ha sido preguntada, justo en el día en el que se cumple el 50 aniversario de la muerte del dictador, si cree que Franco "aportó algo".

"Bueno, yo creo que es una etapa de nuestra historia que tiene sus lados positivos, sus lados negativos. En cualquier caso, creo que España tiene que mirar hacia el futuro y que hay debates que son interesados y no tienen ningún sentido ni ninguna aportación al día a día de los vecinos y las vecinas. Por tanto, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que a mí hablar de Franco no me motiva cada mañana, me motiva hablar de València y de lo que necesitan los valencianos", ha razonado.

Cuando el entrevistador ha inquirido a Catalá por si hubiera preferido que el régimen franquista no existiera, la alcaldesa ha manifestado que "respeta todas las etapas de nuestro país".

"Soy doctora en Derecho Constitucional, me creo muchísimo nuestro proceso democrático, lo conozco bastante bien y soy muy respetuosa con la historia de nuestro país. Creo que toda la historia de nuestro país se tiene que entender de forma sosegada y tranquila y la verdad es que no me gusta ni el revanchismo ni tampoco una reivindicación que de tiempos pasados fueran mejores", ha argumentado. Y ha añadido: "Creo que el futuro es lo que tenemos que abordar con tranquilidad y con serenidad y lo respeto como la etapa de la historia de nuestro país que es".

El periodista le ha repreguntado sobre si "estamos de acuerdo que los tiempos pasados en este caso fueron bastante peores". A esto, Catalá ha aseverado que "evidentemente" el franquismo "tuvo aspectos muy negativos y por eso la democracia fue tan sana y por eso la Constitución Española y nuestro marco constitucional nos ha dado la mejor etapa de convivencia de nuestro país. Por eso creo que avanzamos los españoles con la democracia y después de Franco vino algo mejor, evidentemente".

Cuando se le ha pedido que diga si encuentra "algún elemento positivo" a la etapa franquista, la primera edil se ha referido a "sobre todo infraestructuras". "Creo que se hicieron infraestructuras necesarias para nuestro país, que han dado sus frutos, que han sido amortizadas oportunamente, infraestructuras de carácter hidráulico, por ejemplo, unas que venimos reivindicando en Valencia desde hace un año y que no llegan y que nadie piensa en el Gobierno de España... ese tipo de cuestiones me parecen positivas para la historia de nuestro país, sobre todo la parte de las infraestructuras". Y ha concluido: "Evidentemente, pues no tener un proceso, un sistema democrático que reconociera las libertades de los españoles, pues no me parece lo más interesante de esa etapa".

Posteriormente, a preguntas de los medios sobre esas declaraciones, ha subrayado que ella es "una niña de la democracia", ya que nació en el año 1981. "Creo que el franquismo es una etapa negra de nuestro país, y que merece superarse y mirar hacia adelante, teniendo muy claro lo que fue, condenando lo que fue, pero a mí me preocupa hoy en el día de hoy mucho lo que le pase a la ciudad, me preocupa mucho más lo que pase con el Corredor Verde, lo que pase con la Estación Central, lo que pase con el soterramiento de las vías de Serrería, eso es lo que me preocupa de verdad", ha remarcado.

Ha precisado que lo que ha dicho en la entrevista y es "una obviedad" es que es "una etapa histórica de nuestro país". "Y creo que todo el mundo tenemos claro que es una etapa donde los derechos y las libertades no se respetaron, que evidentemente es lo que he dicho esta mañana como experta en Derecho Constitucional, y que ha sido superada por generaciones que tenemos muy claras nuestro compromiso con la democracia, con las libertades y con el futuro".

Sobre la referencia a las infraestructuras, ha defendido que no se las ha "atribuido" a Franco ni al franquismo. "Creo que los españoles en esta etapa se hicieron unas infraestructuras, entre otras el Plan Sur que pagamos y financiamos los valencianos con nuestros sellos, y que evidentemente hay unas infraestructuras que han quedado. No digo que esto sea mérito de nadie, digo que en esa etapa histórica en nuestro país se construyeron esas infraestructuras", ha insistido.

"Y eso no quiere decir ni que justifique, ni que no condene, ni que no tenga claro que es un dictador, ni que no se respetaban los derechos de las libertades. Pero, sinceramente, creo que a veces hay muchos interesados en hablar mucho de Franco y a mí lo que me interesa es hablar del futuro", ha zanjado.

Puigdemont sobre los 50 años de la muerte de Franco: "El franquismo sigue presente"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que "el franquismo sigue presente" pese a celebrarse este jueves 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. "Pese a la propaganda de medio siglo hablando de transición modélica, el franquismo sigue presente, como el dinosaurio de Monterroso", ha subrayado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Según Puigdemont, Franco ya avisó de que lo dejaría todo "atado y bien atado, que últimamente significa 'togado y bien togado", por lo que considera que es un engaño y una farsa --textualmente-- hablar de que hubo una evolución ejemplar de la dictadura a la democracia.

También ha lamentado otras cuestiones como "la imposición de una monarquía decidida por Franco simulando que era la voluntad popular, y el pacto entre la mayoría de fuerzas antifranquistas y el régimen franquista como si fuera reconciliación cuando, en realidad, era para no alterar las bases del poder español".

Ante ello, ha criticado que este jueves haya quien, desde un lado al otro, expliquen que la muerte de Franco "en una cama, con el Rey que él eligió a punto de ser coronado y con la garantía de que sus crímenes quedarían impunes, fue una victoria épica de la democracia".

Junqueras asegura que decir que 'con Franco se vivía mejor' es "olvidar 140.000 asesinatos"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que decir que 'con Franco se vivía mejor' es "olvidar 140.000 asesinatos, medio millón de catalanes exiliados, 3 millones de emigrantes por miseria".

Así se ha pronunciado este jueves en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

"Decir que 'con Franco se vivía mejor' es menospreciar la libertad de Cataluña, la de las mujeres y la de todo el mundo", ha añadido el dirigente republicano.

ERC, Bildu y BNG exigen la ruptura con la monarquía "anacrónica y heredera del franquismo"

ERC, EH Bildu y BNG han publicado este jueves una declaración conjunta en la que reclaman la ruptura con la monarquía por considerarla un estamento anacrónico heredado del franquismo que no responde a los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia.

Las tres fuerzas políticas independentistas, soberanistas y republicanas firmantes subrayan que la monarquía no nació de la voluntad popular ni del ejercicio libre y democrático ciudadano, sino de una decisión impuesta hace 50 años por el dictador Francisco Franco que designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor "a título de rey".

Esta designación "a dedo, sin consulta ni legitimidad democrática", marcó, según estas formaciones, la recuperación de una institución "anacrónica, hereditaria y vitalicia, incompatible con principios democráticos esenciales".

El PP asegura que lo más parecido al franquismo en estos 50 años es el sanchismo

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha considerado este jueves, cuando se cumple el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, que "lo más parecido al franquismo en estos cincuenta años es el sanchismo, que gobierna contra el Parlamento y ataca a jueces y periodistas".

Ayuso dice que para condenar Guerra Civil "primero hay que condenar la antesala" que es "levantar muro entre españoles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que para condenar la Guerra Civil "primero hay que condenar la antesala", que es "levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro".

"Para condenar la Guerra Civil, primero hay que condenar la antesala, y la antesala de la Guerra Civil es levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro. No debatir ideas, que es lo que siempre les digo que hay que hacer aquí. No, acabar con el otro, aniquilar al otro. No se trata de eso", ha espetado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, quien ha arrancando celebrando los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Bergerot ha reclamado a la presidenta que condene la dictadura franquista y ha deslizado que primero pensaba que tenía "envidia de Falcon" --el avión presidencial-- pero al final tiene "envidia de Franco".

Ayuso ha arrancado su intervención replicándole que ella nació en democracia, en 1978, y que aprendió de "aquellos españoles, padres y abuelos" que "no querían ni una España ni la otra". A los que "pertenecían esa inmensa mayoría de españoles" que "nunca quisieron la guerra, que nunca vivieron de la Guerra Civil" y que "hoy temen" que se vuelva a "los males del guerracivilismo".

"Si vamos a matarnos entre nosotros, vamos a retrotraernos, vamos a volver a los peores años de nuestra Historia, a los episodios más negros", ha advertido la presidenta autonómica, quien ha apelado a la "inmensa mayoría de españoles" que no quiere ir "a los bandos guerracivilistas".

Sumar reivindica el fortalecimiento de una democracia "que está amenazada"

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha advertido este jueves de la necesidad de "fortalecer una democracia que está amenazada" y ha subrayado que la sociedad debe reaccionar para "proteger las libertades" frente a discursos que "relativizan la dictadura".

El portavoz de Sumar ha destacado también el papel de quienes siguieron movilizándose tras la muerte de Franco porque "la muerte del dictador no supuso la llegada de la democracia" y "el búnker franquista pretendió prolongarla", por lo que ha reconocido la aportación de "estudiantes, trabajadores, mujeres, asociaciones vecinales y fuerzas políticas" que "consiguieron traer la democracia" pese a la resistencia del aparato franquista.

Santiago ha dedicado un reconocimiento especial a la militancia comunista y ha señalado que durante décadas "el Partido Comunista de España fue conocido como el Partido porque en la inmensa mayoría de las ocasiones era la única fuerza política organizada dentro de nuestro país contra la dictadura".