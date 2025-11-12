Isabel Sanz 12 NOV 2025 - 21:37h.

La sesión de hoy ha sido la última de las declaraciones. Este jueves el juicio quedará visto para sentencia. Isabel Sanz, analiza para Noticias Cuatro lo que ha mostrado un juicio con las declaraciones de 40 testigos.

¿En qué situación estamos?

Pues en muchos sentidos tal y como empezó. Sin esa famosa pistola humeante, porque sigue sin aparecer un mensaje o una declaración que pruebe que el fiscal general filtró u ordenó filtrar el correo electrónico. Es más, lo que sí tenemos son testimonios de periodistas que dicen que él no era la fuente y que accedieron al correo antes que el Fiscal General del Estado, aunque lo publicaran más tarde.

¿Esos tiempos, esa cronología serían uno de esos famosos indicios en su contra?

Sí, como el borrado de los mensajes. Pero vamos a tener que estar también muy atentos a la nota de prensa. El caso se abrió por esa nota, luego la sala dijo que no era delito, pero al final se está hablando mucho de ella. Porque la nota llevaba textualidades del correo y para algunas acusaciones, eso es una filtración... Porque aunque esas mismas frases ya estuvieran publicadas, ponerlas en una nota de prensa da una oficialidad que no dan las noticias.

Hoy el fiscal general ha decidido no contestar a las acusaciones... ¿Jurídicamente es una buena idea?

Lo que es legítimo y además le permite hacer un discurso cómodo, contar lo que él quiere contar y sin un interrogatorio que te ponga en apuros. Pero claro, por un lado, habrá que ver cómo leen esto los jueces, que puede no gustarles mucho. Y por otro lado, mira responder a los abogados contrarios también permite despejar dudas para las que tú tienes una buena aclaración. Dudas que a lo mejor tu defensa no te va a preguntar y que ahora se van a quedar en el tintero.