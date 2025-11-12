La declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en 10 frases

Agencia EFE 12 NOV 2025 - 21:05h.

Durante hora y media, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado explicaciones al tribunal que le juzga por un presunto delito revelación de secretos.



Durante hora y media, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado explicaciones al tribunal que le juzga por un presunto delito revelación de secretos señalando que él no filtró nada, que con el borrado de su móvil no tenía el ánimo de ocultar nada y que la "verdad no se filtra, la verdad se defiende".

- "La verdad no se filtra, la verdad se defiende". Al cabo de hora y media, justo cuando su abogado ha terminado el interrogatorio, el fiscal general ha pronunciado un breve alegato haciendo suyas unas palabras de una persona que se ha dirigido a él antes de entrar a la sala: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende, y eso es un resumen de lo que ha pasado aquí".

- "Tengo borrados automáticos. No hay ningún ánimo de ocultación". García Ortiz ha respondido así a uno de los aspectos que el juez que le investigó tomó como indicios en su contra: el borrado de su móvil y el cierre de su cuenta de correo electrónico. Algo que, ha dicho, hace de forma habitual, cada mes, y que es "preceptivo" dado el volumen de información sobre terceros que alberga y que, de serle sustraída, pondría "en peligro" a personas de este país.

- "No lo he hecho llegar". El fiscal general ha dejado claro, a preguntas de la Fiscalía, que él no tuvo nada que ver en la filtración del correo del 2 de febrero de 2024, por el que el letrado de González Amador reconocía que "ciertamente" se han cometido dos delitos fiscales y propone un pacto de conformidad al fiscal.

- La "insidia y calumnia" por el "bulo" del jefe de gabinete de Ayuso. No ha dudado en arremeter contra Miguel Ángel Rodríguez, que es "una fuente oficial", por enviar mensajes a periodistas y publicaciones en Twitter la noche clave, que son una "insidia y "calumnia contra los fiscales de la Fiscalía española", y decir que el pacto salió de la Fiscalía y que se retiró por "órdenes de arriba". "Nadie ha retirado u ordenado nada. Es una calumnia contra los superiores del caso"

- "En absoluto" tenía intención de perjudicar a González Amador ni a su entorno. El fiscal ha recalcado que en toda la documentación que hay en la causa "no encontrarán ni un ápice, ni una cuestión que pueda ser malinterpretada sobre Alberto González Amador o nada parecido". "Y cuando digo algo parecido, me refiero al entorno".

- Un registro particularmente "grave y doloroso". "Solo lo voy a decir una vez", ha dicho el fiscal general para añadir a continuación que le parece "particularmente grave y doloroso" la entrada y registro de la UCO en su despacho por orden del juez instructor, "no solo para el fiscal general, sino para la Fiscalía española".

- No responde al abogado de la pareja de Ayuso por "su actitud desleal". García Ortiz ha justificado que no iba a responder a las acusaciones, especialmente a la particular, porque no ha habido "lealtad procesal en la búsqueda de la verdad", tanto en la interposición de su querella, donde no se incluyeron todos los datos existentes, como al enviar él mismo al jefe de gabinete de Ayuso uno de los correos para que hiciese "un uso político del mismo".

- "Tendrían que haberme informado directa e inmediatamente" del pacto. En tono de reproche hacia la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha aseverado que no fue informado en ningún momento de que el fiscal del caso había comunicado a su superior la oferta de pacto que había realizado el letrado. "Desde luego, tendrían que haberme informado directa e inmediatamente".

- "Dudo que un fiscal de este país se dirija así al fiscal general del Estado". Ha asegurado que "en absoluto" reconoció ninguna filtración, cuando la fiscal le preguntó si había filtrado los correos. Una pregunta que no recuerda haber escuchado, pues le resulta extraño que "un fiscal de este país se dirija en esos términos al fiscal general del Estado", máxime cuando no tenían ninguna "relación de confianza" y siente "desafección" hacía la cúpula fiscal.

- "No cojo llamadas desde que soy fiscal general, me volvería loco". García Ortiz ha subrayado que no mantuvo ninguna conversación con el periodista de la cadena SER que reveló el contenido del correo clave, como le acusa el instructor. "He sabido de la llamada entrante al ver el atestado de la UCO. Yo no cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco".