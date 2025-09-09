El magistrado ha fijado una fianza de 150.000 euros a Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo abre juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según informa Isabel Sanz, el juicio previsiblemente será en el mes de noviembre. Se enfrentará a una pena que va de los cuatro a los seis años de cárcel.

El instructor Ángel Hurtado da el paso y sienta a García Ortiz en el banquillo de los acusados. Se trata de la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a un juicio en el Supremo. Una de las acusaciones había pedido que, además de una sentencia, se le apartara del cargo, pero el juez ha dicho que la ley no contempla esa posibilidad. Lo que sí le ha impuesto es una fianza de 150.000 euros. Si finalmente es condenado, una buena parte de ese dinero va a ir a parar a Alberto González Amador que, según el magistrado, ha visto mermado su derecho a la defensa.

APIF pide una condena de seis años de cárcel para García Ortiz

El juez Ángel Hurtado dicta un auto que no es recurrible por las partes para enviar al fiscal general a juicio. En este procedimiento, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide que sea condenado con una pena de seis años de cárcel. El instructor rechaza suspenderle cautelarmente de sus funciones a García Ortiz aunque remite su auto a la Inspección Fiscal para que resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.

El magistrado ha fijado una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar. Moncloa ya se ha pronunciado sobre esta apertura de juicio al fiscal y expresa su máxima confianza.

"Este Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado", según Pilar Alegría

Así lo ha expresado la ministra portavoz, Pilar Alegría, alegando que el Ejecutivo "mantiene la confianza en el fiscal general del Estado”. "Este Gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado. Y, por supuesto, también en su inocencia. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito", ha señalado.

El auto llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del Supremo confirmase el procesamiento de García Ortiz al considerar que impulsó y coordinó "personalmente" la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador.