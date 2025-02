El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que le sería mucho más cómodo dimitir pero que no lo hace porque cree que eso dejaría en una situación de debilidad a la Fiscalía. "Desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella", ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Justicia por la supuesta implicación en la revelación de secretos, según informa Carlota Núñez y Diego Arce.