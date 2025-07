El presidente ha acusado a la diputada de Aliança Catalana de "no sentir nada" al ver morir las mujeres de Gaza

BarcelonaEl racismo y la xenofobia son temas cada vez más presentes en los debates del Parlament de Cataluña. Este jueves se producía un rifirrafe entre el president, Salvador Illa, y la diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols. La nacionalista, informa en el vídeo Álvaro Berro, ha prohibido el baño con burkini en las piscinas de Ripoll, donde es alcaldesa.

La norma choca con la Ley de Igualdad de trato y no discriminación de Cataluña, que permite utilizar bañadores integrales como los burkinis siempre que sean compatibles con el agua. Desde el consistorio han invitado a otros ayuntamientos catalanes a adoptar las mismas medidas en sus instalaciones de cara al verano, algo que ha puesto sobre aviso a las asociaciones en defensa de la inclusión.

Una más de sus muestras de rechazo al islam

La alcaldesa del municipio barcelonés de Ripoll, Silvia Orriols, se ha visto envuelta en una nueva polémica. Ha prohibido llevar burkini en las piscinas públicas de la localidad. La líder del partido ultraderechista Aliança Catalana es conocida por sus políticas abiertamente en contra del islam. Pero Orriols afirma que no se trata de un ataque a la religión, sino de una cuestión de seguridad, ya que el burkini, dice, es peligroso para el trabajo de los socorristas. "Los usuarios de toda la vida habían dejado de ir", ha añadido.

"Dificulta mucho el posible rescate, es un criterio meramente técnico", ha dicho. Pero desde colectivos antirracistas denuncian que esta apreciación no es correcta y que la norma no conseguirá que las mujeres musulmanas usen bikini, simplemente hará que no puedan refrescarse. "Los burkinis siguen todas las normativas sanitarias, ni siquiera por medidas de seguridad supone un problema para la comunidad catalana", ha declarado Sara Boureihiyi, portavoz de SOS Racismo.

Orriols afirma "defender a las mujeres" e Illa le pregunta qué siente al ver las imágenes de Gaza

La cuestión del posible racismo en esta medida ha llegado al debate del Parlament, donde Orriols es diputada. La de Aliança Catalana ha asegurado que sus reproches al islam son pura defensa de las libertades de las mujeres. En el pleno, el president Salvador Illa, le ha recriminado que mire hacia otro lado ante la situación de las mujeres de Gaza, dado que Orriols se ha posicionado en varias ocasiones a favor de las acciones de Israel.

"¿Usted, defensora de las mujeres? ¿Qué broma es esta? Defensora de los derechos humanos... ¿Qué broma de mal gusto es esta?", se cuestionaba Illa, para preguntarle después a la diputada si veía la la televisión y que qué siente cuando ve las imágenes de Gaza. "Usted lo que hace es incendiar el país", ha concluido.