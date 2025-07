Sumar ha salido muy decepcionado del encuentro con el PSOE que ha durado poco más de dos horas

Los socios de Gobierno y Sumar se han reunido hoy en la comisión de seguimiento del pacto de coalición, un encuentro en el Congreso de los Diputados en plena crisis desatada por Santos Cerdán. Según informa María Galán, el partido de Yolanda Díaz ha salido muy decepcionado de ese encuentro que ha durado poco más de dos horas.

Sumar considera que el Partido Socialista no es consciente de la gravedad de la situación ni tampoco de la urgencia que hay para tomar medidas. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha encabezado la delegación del partido de Yolanda Díaz. Y ha sido él quien le ha puesto voz con palabras muy duras al desencuentro, al resultado.

No hay avances entre el Gobierno de coalición. Sumar ha dejado encima de la mesa sus propuestas con medidas contundentes contra la corrupción para recuperar la agenda social. El objetivo, dicen, es que la legislatura no embarranque y no acabe de forma abrupta. Enfrente estaban sentados la vicepresidenta, María Jesús Montero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y Rafael Simancas, actual secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Ellos no han querido hacer declaraciones.

“Nos da la sensación de que el Partido Socialista no es todavía consciente de la gravedad de la situación y no parecen ser conscientes tampoco de la urgencia que tenemos de tomar medidas”, asegura Yolanda Díaz. “Hemos trasladado al Partido Socialista una hoja de ruta muy clara para evitar que la legislatura embarranque, el Partido Socialista tiene que moverse. El mayor riesgo que tenemos en estos momentos se llama inmovilismo o maquillaje por parte del Partido Socialista y ahora la pelota está en su tejado”, aclara.

Sumar pide medidas claras y más acciones contundentes por el caso Cerdán

PSOE y Sumar están frente a frente por el caso Cerdán. El socio minoritario de la coalición pide más acciones y contundencia a los socialistas. “Tiene que explicarle a nuestro país qué está pasando y no digo el día nueve. Dos, tomar medidas claras en materia de regeneración democrática y en materia de avance democrático de la legislatura. La responsabilidad de la legislatura está en sus manos”, sostiene la vicepresidenta segunda del Ejecutivo.

Medidas que se tienen que cumplir, dice Yolanda Díaz, que también marca su línea roja. El partido defiende que en el PSOE no hay ningún indicio de financiación irregular. “No hay nada que lleve a decir que ha habido alguna involucración del Partido Socialista, es decir, sí hubo un comportamiento irregular de estas tres personas y tuvieron un beneficio económico, pero fue un beneficio económico para ellos”, subraya Félix Bolaños.

El PSOE intenta poner el cortafuegos en Cerdán y destaca que el partido lo que ha hecho es “actuar inmediatamente con contundencia de manera expeditiva”. Tres días quedan para el Comité Federal y poco se sabe de lo que Pedro Sánchez anunciará más allá de que los cambios no serán solo de nombres. En lo que sí son muy claros es en la continuidad del Gobierno. “Puede y debe continuar”, aclara Óscar López, ministro de Transformación Digital. Es imprescindible que este Gobierno continúe gobernando porque nadie, aseguran, debe empañar lo que hasta ahora ha conseguido el Ejecutivo.