Puigdemont agotó la vía del Supremo para pedir que le aplicaran la amnistía

El Constitucional avalará la ley de amnistía pero el futuro de Carles Puigdemont se queda en el aire

La amnistía está avalada en el Tribunal Constitucional, pero eso no ha cambiado la situación de Carles Puigdemont, quien huyó de España el día de la investidura de Salvador Illa. Y esto tiene una explicación. La sentencia de ayer no abordaba el delito de malversación, que es el que le mantiene lejos. Según informa Isabel Sanz, lo que está claro es que lo él lo va a intentar y va a ocurrir dentro de poco. Pero eso es algo que no tiene nada que ver con la sentencia que conocimos ayer.

Hace dos días, Puigdemont agotó la vía del Supremo para pedir que le aplicaran la amnistía. El Supremo, una vez más, le dijo que no. Pero eso le abrió la puerta para llamar al Constitucional y presentar un recurso que su abogado ya está preparando. En él se va a solicitar que se suspendan inmediatamente las órdenes de detención que hay contra él.

¿Es posible que suspendan las órdenes de detención contra Puigdemont?

Distintas fuentes jurídicas dicen que es muy complicado que suspendan las órdenes de detención que hay contra Puigdemont. Sostienen que es muy difícil que el Tribunal Constitucional eche abajo unas órdenes que impuso el Supremo en su día. En cualquier caso, Puigdemont tiene la opción de arriesgarse, venir a España y exponerse a ser detenido. Algunos sostienen que, con la amnistía dando vueltas, quizás enviarle a prisión no sería muy fácil.

Lo abordarán con los recursos de amparo, en este caso con el que va a presentar Puigdemont y con otros cuatro que ya se han presentado. Uno de ellos es el de Oriol Junqueras, por ejemplo, y otro es el de Jordi Turul. Hay que destacar que ellos ahora mismo siguen inhabilitados. Aun así, el Tribunal Constitucional todavía tiene otras 19 respuestas que dar sobre la amnistía y en la Justicia europea también hay planteadas cuatro cuestiones prejudiciales, dos de ellas se van a responder el día 15 de julio.