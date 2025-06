La exmilitante socialista ha defendido que las reuniones las hacía en nombre propio

Primera aparición pública de Leire Díez: la "presunta fontanera del PSOE" pide la baja voluntaria como afiliada

Compartir







MadridLeire Díez ha comparecido ante los medios para aclarar sus reuniones con encausados en diferentes tramas. La exmilitante socialista ha defendido que lo hacía en nombre propio y no del partido y lo dice pocas horas después de presentar su baja voluntaria como afiliada al partido, según informa Carlota Núñez. Aunque lo más comentado ha sido el encontronazo entre el empresario Javier Pérez Dolset y Víctor de Aldama, nexo corruptor del caso Koldo.

El empresario Víctor de Aldama ha debido de llegar con la comparecencia empezada porque ningún periodista se ha percatado de que estaba allí. En el momento en el que Leire ha dicho que estaba acabando, Aldama se ha levantado de los asientos donde estaban los periodistas y se ha ido directo hacia Díez para echarle en cara las amenazas que está recibiendo, según fuentes cercanas. En ese momento, se ha formado un tenso momento entre Aldama, Dolset y Díez.

PUEDE INTERESARTE Leire Díez llegaría a ofrecer beneficios judiciales a Alejandro Hamlyn

Después de ese encontronazo, Aldama explicaba qué pasó en el programa de Ana Rosa. "No le conozco de nada. Me gustaría que me contestara a mí, qué es lo que tienen contra mí o quién les manda que tengan algo contra mí", ha recalcado. "Esta señora trabaja primero para el señor Santoral y obviamente para el señor Pedro Sánchez, presidente de nuestro Gobierno", ha añadido.

PUEDE INTERESARTE Los audios donde una militante del PSOE buscaría pruebas contra la UCO

Aldama le ha echado en cara a Leire Díez las amenazas que recibe

Dolset ha contado que venía como amigo de Leire para apoyarla en una comparecencia que no era fácil y Aldama, cuando Leire se ha ido sin contestarle, ha empezado a seguirla y a intentar cogerla del brazo para que se parase. En ese momento, Dolset se ha puesto entre ambos empujando a Aldama para separarle de Leire Díez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El entorno de Aldama ha asegurado que está recibiendo amenazas muy duras en las que le advierten de que no siga tirando de la manta. El propio Aldama le ha echado hoy en cara a Leire esas amenazas, lo que podría explicar este tenso momento. A Leire le ha cambiado la cara cuando se ha dado cuenta de que Aldama está en la sala y, en ese momento, ha intentado salir como ha podido.

"Voy a denunciar porque lo que ha hecho hoy carece todo sentido", confiesa Díez

Aldama ha intentado pararla y es cuando Dolset ha entrado en escena y se ha vuelto muy complicado avanzar por la gran cantidad de cámaras y periodistas. Al final, ha conseguido llegar a una puerta que el personal del hotel ha cerrado para que Aldama no pudiera seguirla y han llamado a la Policía. Los agentes se han personado allí y les ha tomado declaración por si quieren denunciar.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"¿Que voy a denunciar? Por supuesto, voy a denunciar porque lo que ha hecho hoy, desde luego, carece todo sentido. Y sí, ha amenazado porque cuando amenazas en una sala con tantos periodistas, pues es una tontería decir que no lo haces. Pero sí sirve denunciar. Su actitud ha sido violenta", ha recalcado Díez en el programa de 'Ana Rosa'.

"Solo propuse esa posibilidad que está abierta", ha afirmado la exmilitante

Leire ha comenzado la comparecencia a las 10:00 horas y ha estado 30 minutos sentada en esa silla. Ante las cámaras, ha estado posando para los fotógrafos, mirando el móvil y contestando escueta a las preguntas que los periodistas le hacían. Ella ha sostenido su versión de que todo esto es una investigación para un libro y no una investigación para los socialistas.

"Ni fiscales ni nadie. Solo propuse esa posibilidad que está abierta. Si se ha interpretado otra puede ser una mala interpretación o quizás que yo me haya equivocado en su formulación pero, oiga, hasta el juez Peinado se equivoca", ha recalcado.

"Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones", dice la exmilitante del PSOE

Díez ha tachado de ilegal las grabaciones de las reuniones que se han estado publicando y ha defendido que va a seguir adelante con su investigación. "Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar mi libro. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones", ha destacado. En total, siete minutos y medio de comparecencia en los que ha querido dejar claro que tiene la intención pedir el reingreso en el partido y desmentir rotundamente que trabaje para Ferraz.

"Expresar mi confianza en la democracia y en el Estado de Derecho y en general de los servidores públicos. Pero no hay Estado de Derecho perfecto y una democracia no puede olvidar ni mirar a otro lado cuando hay un mal funcionamiento del sistema público", ha reconocido. La sorpresa ha venido justo después cuando Víctor de Aldama ha aparecido por sorpresa y se ha encarado con ella.