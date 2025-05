Daniel Montero Europa Press 20 MAY 2025 - 16:36h.

El vicepresidente del Parlamento canario aparece en un informe de Asuntos Internos que investiga a un supuesto traficante libanés

Un informe de la Policía Nacional incluye la conversación entre un presunto narco y el vicepresidente del Parlamento canario, Gustavo Matos. La escucha se enmarca en una operación contra el tráfico de cocaína. Aunque hay que matizar que Matos no está formalmente investigado. "Esto no se lo cree nadie", ha llegado a decir en una rueda de prensa celebrada en la Cámara regional.

El vicepresidente del Parlamento de Canarias aparece en un informe de Asuntos Internos que investiga a un supuesto traficante libanés, un conocido hombre de negocios afincado en la isla y llamado Mohamed Derbah, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntamente liderar una red de tráfico de drogas. Matos sostiene que el documento de la Policía Nacional está "sacado de contexto" y su publicación de forma incompleta es un intento de manchar su imagen.

¿Quién es Mohamed Derbah?

Es un empresario afincado allí en los ochenta, muy conocido en la isla y con muchas relaciones porque además montó un partido político. Mucha gente tiene relación con él dentro del archipiélago. Entre otras cosas, es el propietario de varios clubs cannabicos de Canarias. Al igual que los prostíbulos se enmascaran como si fueran negocios hoteleros, en muchas ocasiones detrás de un club cannabico, que se supone que tiene que ser sin ánimo de lucro, hay en realidad una empresa que gana dinero, una tienda.

Mohamed Derbah empezó a recibir inspecciones y quedó con el político canario para buscar que hablase con el delegado del Gobierno y que esas inspecciones cesasen. En esa conversación lo que se pide es que intermedie para cesar las inspecciones de los clubs cannabicos y el quemado de coches. Así lo ha explicado el propio político en una rueda de prensa, donde ha indicado que su relación con Derbah es la propia de los ambientes económicos y sociales de la isla y porque tienen algunas amistades en común, sin "vínculo alguno que tenga trascendencia jurídica".

Matos solicitará que se abra una investigación penal sobre la filtración del informe

El encuentro con Derbah se produjo el 29 de enero a las 18.30 horas en la cafetería de un centro comercial de Santa Cruz de Tenerife. El empresario estaba acompañado por su abogado y por una tercera persona que no ha sabido identificar si se trataba de Francisco Moar, inspector de Policía jubilado y detenido en la operación. Matos recuerda que no le resultó raro que le llamase para pedirle una reunión de unos hechos que desconocía y que luego le contó que se trataban de supuestas "actuaciones irregulares, intimidatorias y coactivas" que realizaban los agentes de Policía de paisano en sus locales del sur de la isla.

Matos subraya que no va dejar su cargo en el Parlamento porque "no hay nada punible". Así, anuncia que solicitará que se abra una investigación penal sobre la filtración del informe y pedirá testimonio a los juzgados que instruyen la causa para que se le de traslado del documento y saber si tiene datos manipulados. "Cuando tenga acceso al informe, pondré el asunto en manos del letrado en defensa de mi honor y prestigio, jamás he estado involucrado en asuntos turbios o irregulares", recalca el vicepresidente, quien no le desea a nadie "ver las caras de sus dos hijos anoche en su casa" tras conocerse la noticia.