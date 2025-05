El pasado 28 de abril el país se paró por culpa del apagón que mantuvo a toda la península ibérica sin luz durante varias horas. Conocemos las consecuencias que este incidente tuvo en la población en general, pero, no todo el mundo paró. Para los narcotraficantes estas horas sin suministro eléctrico fueron una gran oportunidad .

Los narcotraficantes debían de creer que la Guardia Civil estaba a ciegas, pero en realidad no es del todo cierto. La información de los delincuentes era relativamente buena porque, aunque hay sistemas que funcionan con generadores, no todos pueden hacerlo a pleno rendimiento, por ejemplo, no funcionaban algunas bases de datos policiales.