Pedro Sánchez y Ábalos intercambiaron mensajes sobre Air Europa: ¿por qué se rescató la compañía?

El rescate Air Europa sigue centrando las conversaciones de WhatsApp que ha publicado ‘El Mundo’ estos días, según informa Diego Arce. Hoy, después de la conversación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, aparece una nueva entrega. En esta, la protagonista es la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en unos mensajes que intercambió con Ábalos -quien está sumergido en el caso Koldo- para “agilizar los trámites”.

Los mensajes entre Ábalos y Nadia Calviño pertenecen al verano de 2020, el primer año de la pandemia. En ellos, hablan de la situación de Air Europa. Y las reacciones políticas no han tardado en aparecer. "Yo creo que hay una campaña desatada desde hace siete años por parte de la derecha contra este Gobierno. Quiero ser muy claro, vamos a seguir gobernando y España va a seguir avanzando a pesar de todas las campañas de bulos, de fangos, insidias de la derecha y de la ultraderecha de este país", destaca el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Los mensajes entre Ábalos y Nadia Calviño sobre el rescate de Air Europa

“He visto el documento comentado y se refiere a la oferta de la que ya me informó Hidalgo y que éste no acepta”, le dijo Ábalos a la vicepresidenta Nadia Calviño. Se desconoce a qué se refieren porque no se conocen las conversaciones anteriores, pero sí sabemos que se estaba preparando la aprobación de un fondo de ayudas para empresas estratégicas.

“Hablé con María Jesús. Es consciente de que habrá que correr la semana próxima”, explica Calviño. “Ok. Está que se corta las venas. Ya no puede burlar más a los acreedores”, le responde Ábalos, quien comenta la situación crítica de la compañía que su fundador y presidente ya había verbalizado públicamente. "Si no nos ayudan vamos a durar menos que un telediario. No podemos pagar todos los cargos que tenemos", llegó a decir Juan José Hidalgo, presidente de Globalia.

Una treintena de empresas se beneficiaron de los préstamos

La petición de los Hidalgo la hicieron después de tres meses con los aviones en tierra y con la venta de Air Europa a Iberia paralizada por la pandemia. Al final, el fondo de ayudas se aprobó el 21 de julio de 2020. De aquellos préstamos se beneficiaron una treintena de empresas, entre ellas, Air Europa.

La aerolínea recibió el aval del Gobierno cuatro meses después en noviembre de 2020. Un tiempo demasiado largo para el que era consejero delegado de Air Europa que en la comisión de investigación aseguró que su compañía había sido maltratada.

Moncloa admite que no saben qué mensajes podrían salir

Muchas de las reacciones políticas a estos mensajes las hemos encontrado en la pradera de San Isidro por el día de fiesta en Madrid. Los políticos se pasean por la zona pero enfangados con los mensajes entre Sánchez y Ábalos. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios ante gritos a favor de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.

El Gobierno denuncia la campaña despiadada contra el jefe del Ejecutivo para tapar sus logros económicos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no cree que Ábalos esté chantajeando a Sánchez y no entra en las responsabilidades de la filtración, pero insiste en que es un delito. "Lo que realmente debería preocuparnos como democracia es que es un ataque a un presidente del Gobierno de manera reiterada, un intento de destrucción personal que es evidente", resalta. El Partido Popular no baja la presión ni un milímetro y ataca al presidente para acabar pidiendo lo de siempre: la dimisión de Sánchez.

En Moncloa admiten que no saben qué más saldrá y, ante los rumores de un posible informe de la UCO que señale a Santos Cerdán, Bolaños pone la mano en el fuego por el número tres del PSOE. "No sabemos si mañana habrá más, pasado, o al otro. Por eso vamos a dar unos días, vamos a saber cuál es el alcance, y si se inicia alguna investigación de oficio, porque puede haber una denuncia de cualquier persona, de cualquier particular, o de cualquier organización", concluye el ministro de Justicia sobre esta nueva polémica del Gobierno.