La ministra para la Transición Ecológica sitúa el inicio del apagón en Sevilla, Granada y Badajoz

El apagón enciende la guerra en el Congreso: Sánchez acusa al PP de sembrar el caos y Feijóo pide cabezas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha tratado de arrojar luz sobre las causas. Sara Aagesen ha confirmado durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados que “no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque”, pero todavía no explicado cuál fue la causa. Según informa María Galán en el vídeo, lo que sí se sabe es que el apagón histórico se inició en Sevilla, Granada y Badajoz.

Por primera vez, la vicepresidenta tercera sitúa dónde se inició el apagón por una pérdida de generación en tres provincias concretas, en Granada, en Badajoz y en Sevilla. También se está analizando en estos momentos si las oscilaciones que se produjeron en Europa media hora antes del cero eléctrico están relacionadas con el incidente.

Dice la ministra que en estos momentos todavía se están analizando millones de datos y que el Gobierno no quiere un cierre en falso, pero, ahora sí, ya descarta que hubiese un ciberataque en red eléctrica. Unas explicaciones que no le han servido al Partido Popular, que sigue reclamando su dimisión.

Una vez descartado el ciberataque, el Gobierno ha puesto el foco en las oscilaciones que se produjeron en el sistema eléctrico europeo media hora antes del cero eléctrico en la Península Ibérica para ver si "tuvieron algo que ver con el incidente".

Aagesen afirma que todavía se debe "determinar hasta qué punto" esas dos oscilaciones, que se percibieron 30 minutos antes de ese cero eléctrico, tuvieron algo que ver con el incidente, ya que el sistema eléctrico peninsular forma parte del paneuropeo, que es "altamente complejo, con fenómenos interrelacionados".

"Se trata de un sistema síncrono, interconectado, les aseguro, el más grande del mundo. Hablamos de millones de elementos interconectados, síncronamente, que están inyectando y consumiendo energía en cantidades que varían de forma instantánea. Una gigantesca coreografía con millones de integrantes que aparecen desde distintos puntos de la geografía", afirma.

A este respecto, explica las denominadas oscilaciones interáreas: "Es como un balancín. Las perciben otra parte de esa gran máquina que decía paneuropea. Además, estas oscilaciones se dejan notar más cuando estás en los extremos, las zonas más alejadas de los centros de gravedad, especialmente cuanta menos interconexión exista, como si se tratase del movimiento de un látigo. El efecto final es más fuerte cuanto más al extremo te sitúes. España, efectivamente, est á en un extremo del sistema europeo".

El análisis del apagón debe ir "mucho más allá de culpabilizar una fuente de generación u otra"

Por ello, Aagesen subrayó que el análisis del apagón debe ir "mucho más allá de culpabilizar una fuente de generación u otra". "Es un análisis que no puede resumirse en una frase, es imposible, ni cerrarse en falso. Desde luego, este Gobierno no lo va a hacer bajo esa responsabilidad", destacó.

Además, la ministra ha manifestado que el foco de la investigación se amplía "más allá de los instantes previos" al cero eléctrico, para lo que se ha reclamado información, después de que distintos operadores informaran del registro de volatilidad en las tensiones.

"No solo esa mañana, no solo la semana anterior, sino que también hemos reclamado información y valoraciones relevantes para esclarecer este suceso", apunta, insistiendo en que el objetivo es tener "certezas" para el análisis y para adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir un incidente así.

"No vamos a dejar que las prisas nos alejen de la verdad, porque hacerlo sería desaprovechar algo tan importante como trabajar desde el rigor, como extraer lecciones aprendidas y como evitar que este incidente vuelva a ocurrir. Les pediría también que no abandonen la desinformación sobre este asunto", advierte.

Así ocurrió el apagón con una "desconexión de generación en cascada"

Asimismo, la vicepresidenta tercera del Gobierno adelanta que, en un día donde la demanda era baja, 25.184 megavatios (MW), pasadas las 12.30 horas se iniciaron tres eventos de pérdida de generación por un acumulado de 2,2 gigavatios (GW) en las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla en poco más de veinte segundos, entre las 12:32.57 horas y las 12:33.17 horas.

Así, tras estos tres eventos, señala que se desencadenó la fase de "desconexión de generación en cascada por sobretensión". "Junto con esta pérdida de generación a mayor escala, se produce también la pérdida de sincronismo. Hablábamos de esa gran máquina europea y con ese sincronismo entre el sistema peninsular y el sistema continental. Esa pérdida hace que se activen las protecciones correspondientes de la interconexión de forma automática, aislando unos instantes después el sistema eléctrico peninsular del resto del sistema europeo", recalca.

Todo ello llevó a que a las 12.33.20 horas bajará la frecuencia y se desencadenará la activación de las protecciones automáticas de desconexión de consumos, los denominados deslastres de cargas, con hasta seis, sin que ninguno de ellos lograra detener la caída del sistema y finalmente se alcanzará el cero peninsular.

Agradecimiento a la ciudadanía "por su civismo"

La ministra, que tuvo palabras de agradecimiento para el conjunto de la ciudadanía "por su civismo", los servidores públicos y todos los agentes del sistema eléctrico por su trabajo "para conseguir restablecer el suministro eléctrico en tiempo récord", también recalca que el incidente del 28 de abril fue "un evento excepcional" y por ello se está trabajando para, en primer lugar, identificar las causas y, posteriormente, "poner las medidas que sean necesarias para que no vuelva a ocurrir".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de reposición llevado a cabo para levantar el sistema eléctrico desde el cero, que también está siendo analizado por el comité de investigación del Gobierno para "extraer lecciones aprendidas y posibilidades de estar mejor preparados si fueran necesarios" en un futuro.