El saludo de Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón en el congreso del PPE

El congreso del Partido Popular Europeo ha dejado una imagen muy esperada: el saludo entre Alberto Núñez Feijoo y Carlos Mazón. Según informa Susana Camacho en el vídeo, el presidente de la Generalitat ha saludado al presidente del PP pero no se ha quedado a la foto de familia. Ambos líderes no coincidían en ningún acto público desde el pasado mes de enero.

La foto más buscada durante el Congreso del PP europeo, y la más radiactiva, era el saludo entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat empeñado en plantearse en el Congreso del Partido Popular europeo en Valencia a costa de la incomodidad de su jefe. Finalmente, Mazón ha llegado, ha saludado y se ha ido, no si antes afirmar que "el Partido Popular Europeo si que apoya a la Comunidad Valencia".

Mientras, sus lugartenientes han tocado todas las polémicas sin pelos en la lengua. Sobre el acoso a los jueces Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha dicho que "toda Europa sabe de los abusos de poder que se promueven desde el gobierno de Pedro Sánchez. Sobre la gestión de la DANA, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, no ha dudado en afirmar que el gobierno central "no siempre ha estado a la altura de la emergencia a la que hemos tenido que enfrentarnos. En España, el gobierno de Pedro Sánchez, desde luego, no lo ha estado".