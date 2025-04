María Ángeles Martínez, mujer de Miguel Manuel Bonilla, ha narrado a la jueza que les "sorprendió una ola gigante, un tsunami que vino de golpe, tiró todas las puertas y paredes de los garajes" y su marido se quedó en la parte de abajo de la casa. "No sé para qué recibimos la alerta porque mi marido ya estaba muerto", ha lamentado. "Es muy duro volver a recordarlo y sentir que no pude hacer nada. Te sientes culpable de algo que no tienes la culpa", ha añadido.