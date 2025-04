El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla , no se ha callado nada en una rueda de prensa que ha dado esta mañana. Según informa Idioa Rivas, se ha mostrado enfadado por la denuncia del rey emérito Juan Carlos I por injurias y ha calificado la querella de un acto injusto y mezquino. Revilla ha recalcado que siente rabia pero que no se arrepiente de los comentarios que ha hecho porque son verdades.

Revilla ha roto su silencio 24 horas después del mazazo que ha supuesto para él la demanda del rey emérito . El expresidente de Cantabria se pregunta por qué el emérito no ha ido contra todos. “Solo se me ocurre que quiera atajar otras voces y dar un escarmiento presentando una demanda contra un hombre popular”, ha sentenciado.

Dolido, indignado y enfadado. Miguel Ángel Revilla ha considerado “ injusto y mezquino ” que una persona “inviolable e inmune” demande a un ciudadano de a pie. Se enteró de la noticia en Vitoria, cuando rodaba una película: "Estaba ahí vestido de juez rodando, cuando en un momento mi mujer me hizo una seña diciéndome que había una noticia importante: me cayó de golpe". Un shock para el que fuera presidente de Cantabria que pasó de venerar al emérito a la decepción más absoluta.

"Ser patriota no es solo ponerse una bandera. Hay cosas más patriotas como pagar impuestos ", ha resaltado. Revilla ha destacado que “no ha cometido ningún delito ni ha dicho nada que no sea verdad” y ha sentenciado que la reclamación del rey emérito probablemente “busca atajar otras voces y dar un escarmiento ”. "Quién es Revilla para que, por primera vez, un rey de España se querelle contra un tío de Polaciones. Es ridículo", ha añadido.

"¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey, que ha dicho cosas terribles?, ¿por qué no se ha querellado con Corinna, que ha dicho que tenía una máquina de contar billetes en la Zarzuela?, ¿por qué no se querella con esa gente que ha dicho cosas muy gordas?", se ha preguntado Revilla, quien ha reconocido que afronta el proceso judicial “con toda seriedad y serenidad”. “Como político y como persona honesta, que no ha robado y que cumple con las obligaciones fiscales, no puede ser un señor acólito de estos reyes y disculparles todo", ha apuntado.