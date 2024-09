El rey emérito Juan Carlos I se confiesa en sus memorias 'Reconciliación': "Me están robando mi historia"

El rey emérito Juan Carlos I publicará sus memorias llamadas ‘ Reconciliación ’ a finales de 2024 o principios de 2025. El monarca estaría dispuesto a romper su silencio y confesarse por una razón: “Tengo la sensación de que me están robando mi historia”. Así lo ha confesado en una revista de corazón francesa, donde ha anunciado la presentación de su libro, según informa Dani Berbel.

El monarca Juan Carlos I ha elegido la palabra ‘Reconciliación’ para darle forma a sus memorias, contar sus secretos y reconciliarse con el pueblo español. “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confiesan. Menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios”, ha reconocido en la revista.