Ya hay sentencia en el 'caso de las mascarillas' que llevó a los tribunales al hijo de Nati Abascal y su socio. Luis Medina y Alberto Luceño han sido absueltos del delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid por haberse embolsado 6 de los 11 millones que el Consistorio pagó por material sanitario en una operación durante la pandemia del covid. La sentencia afirma que no hubo engaño por su parte al no tener la obligación de notificar al comprador que iban a obtener comisiones por la transacción.

El tribunal del caso establece que no hubo estafa por parte de Medina y Luceño porque "no estaban obligados" a decir que iban a cobrar comisiones ni su importe, por lo que no habría engaño. Además, sobre las acusaciones de que tanto las mascarillas como los test de antígenos suministrados eran defectuosos, concluye que los acusados no podían tener constancia de ello, ya que eran los intermediarios.