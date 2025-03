La ministra Elma Saiz desvela cómo es Pedro Sánchez como jefe: “Es lo que siento…”

“Yo, de verdad, no puedo más que sentir... Es que es lo que siento, yo admiro mucho al presidente . Creo que el liderazgo, la fortaleza... tiene al país en la cabeza . Y eso quiere decir que es un líder que sabe el país que gobierna y lo conoce bien, y tiene muy claro cuáles son las políticas que funcionan y que nos hacen avanzar. Yo le admiro profundamente”, aseguraba la ministra.

“No es hacerle la pelota, es decirte lo que siento. Y aquí ‘Todo es mentira’, pero yo aquí no te miento”, decía Elma antes de que Risto bromease con ella: “No, pero te he preguntado por tu jefe, Puigdemont”.