El juicio, que ha durado dos semanas, ha sido uno de los más mediáticos en la historia de la Audiencia Nacional. Todavía habrá que esperar unos días para conocer el veredicto del juez. "Pues aunque parezca mentira hemos terminado", estas han sido las últimas palabras del magistrado tras ver que los acusados no iban a ejercer su derecho a la última palabra.

Jenni Hermoso fue la primera persona que declaró en la sala: “Me cogió de la cabeza y me besó. No me preguntó nada”. Una y otra vez, la futbolista negó haber consentido el beso. Y luego llegaron las presiones de la cúpula que confirmaron después sus compañeras, quienes la vieron llorar y aseguraron que “no era ella”.