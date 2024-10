Aparecen más audios de Juan Carlos I y Bárbara Rey: desde la República hasta Felipe González

“Las cosas de Sabino y palabra de honor, me río, me río, cariño, me río de Alfonso Armada”, dice Juan Carlos I en uno de esos audios. “Armada… siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás! En cambio, éste está largando”, sostiene. A lo que Bárbara Rey le responde: “Pero, vamos a ver, si tú te has portado siempre muy bien con él…¿Hay algo por lo cual esté descontento contigo?”.