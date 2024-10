“A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado y con qué persona he estado que es el rey”, así lo decía Bárbara Rey a un emisario del monarca. Después de dos décadas de complicidad, ternura y paellas, el rey emérito Juan Carlos I y la artista rompieron su relación. Y ahí comenzaron los problemas.