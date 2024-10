“A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado y con qué persona he estado que es el rey”, sentenciaba ella. "Porque no hay dinero para lo que yo llevo sufrido porque no lo he sido nunca pero si tengo que serlo, como p... voy a ser la más cara del mundo", añadió. Y por mucho que decía que no había dinero para pagarle, lo hubo y fue para comprar su silencio. "El rey está en deuda conmigo. Porque le puede costar todo: le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo", resaltó ella durante unas llamadas con el emisario del monarca.