México cierra las puertas al rey Felipe VI: el Gobierno no enviará representantes a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum

España no enviará a ningún representante a la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum . Esta ha sido la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez tras conocer que no hay una invitación formal al rey Felipe VI. Según informa Carlota Núñez, el desplante ha sido inédito y el Ejecutivo ha considerado que es inaceptable.

El rey Felipe VI se encuentra en Figueras cumpliendo con su papel, una función que no podrá hacer dentro de una semana en México . El monarca no ha recibido una invitación para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta del país.

El Gobierno de España ha asegurado que no pueden tolerar que el rey Felipe VI no haya sido invitado a la toma de posesión del próximo uno de octubre en México. La candidata oficialista consiguió una amplia victoria frente a la opositora Xóchitl Gálvez. El presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la nueva jefa del Ejecutivo podría retomar las relaciones bilaterales que puso en pausa en 2022 por creer que no existía una actitud de respeto por la parte española.