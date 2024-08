El Gobierno ofrece 50 millones a Canarias para atender a menores migrantes y pide al PP que apoye la reforma de extranjería

Justo un mes después de que Fernando Clavijo, presidente de Canarias, viera que en el Congreso de los Diputados no había consenso con la ley de extranjería, este viernes se ha vuelto a reunir con Pedro Sánchez y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Según informa Carlota Núñez en el vídeo, tras el encuentro, el Gobierno ha anunciado que habilitará antes de que finalice el año partidas presupuestarias por importe de 50 millones de euros para compensar a Canarias por los gastos de atención a los menores migrantes no acompañados.

Torres ha confesado que en la reunión no se ha hablado explícitamente de la aprobación de un real decreto ley para la derivación de los menores pero entiende que, de cualquier forma, el problema estriba en que no se cuenta con los apoyos necesarios para convalidarlo en el Congreso, de hecho ha recordado que en 2018 se aprobó uno que no se aplicó porque era voluntario.